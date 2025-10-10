ビザ・ワールドワイドは9月30日、韓国への外国人観光客の消費動向に関する分析結果を発表した。調査は2024年4月〜2025年3月までの韓国国外発行のVisaカードによる対面取引データに基づいて行われた。Visa○消費額は米国、日本、中国が最も高い訪韓外国人によるカード決済総額の中で、消費額が最も多かった上位7か国/地域は、米国、日本、中国、台湾、シンガポール、香港、タイだった。米国、日本、中国は前年同期と順位が変わらず