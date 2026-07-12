東京・渋谷の顔ともいわれた「西武渋谷店」が9月30日に閉店することが決定し、1968年の開業以来、58年の歴史に幕を下ろす。店舗のショーウインドーでは、「THE LAST 9.30 WED ありがとう、渋谷。」と記されたパネルが設置され、閉店までのカウントダウンが始まった。【もっと読む】ヨドバシが駅直結の東口で開業 池袋家電戦争で問われるビックとヤマダの戦略公式の発表では、土地の賃貸契約などの更新が閉店の理由とされている