楽天グループの電子マネー「楽天キャッシュ」のアカウントを乗っ取り、現金およそ72万円を不正に送金し、だまし取ったとして、男女2人が逮捕されました。逮捕されたのは天野翔太容疑者（37）と岸美沙容疑者（43）の2人で、去年5月、「楽天キャッシュ」の16人分のアカウントを乗っ取り、あわせておよそ72万円を岸容疑者名義のアカウントに送金し、だまし取った疑いがもたれています。不正に得た金はレターパックの購入に使われ、レ