都内の不動産会社から営業秘密にあたる顧客データを不正に持ち出したとして、警視庁は元社員の男3人を逮捕しました。【写真を見る】【速報】元勤務先から営業秘密の顧客データ持ち出しなどの疑い不動産会社元社員の男3人を逮捕独立した会社で不動産売買に使用か警視庁不正競争防止法違反の疑いで逮捕されたのは、東京・品川区の不動産会社「あすか地所」の元社員・礒辺和希容疑者（32）、斎藤翼容疑者（30）、後藤良太容疑者