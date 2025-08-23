【母系、父系ともにスプリンターの血を受け継ぐ本命は？】８月24日（日）、札幌競馬場で３歳以上馬によるＧ?キーンランドＣ（芝1200ｍ）が行なわれる。タワーオブロンドン産駒のレイピアphoto by Sankei Visualこのレースは、９月28日に開催されるＧ?スプリンターズＳ（中山・芝1200ｍ）の前哨戦としても重要な一戦。2022年には、キーンランドＣで２着だったウインマーベルが、スプリンターズＳで７番人気から２着に入った。