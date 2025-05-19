¹¾Æ£ÂóÇÀÁê¼«Ì±ÅÞ¤Î¹¾Æ£ÂóÇÀÁê¤¬º´²ì»Ô¤Ç18Æü¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¹Ö±é¤Ç¡¢²Á³Ê¹âÆ­¤¬Â³¤¯¥³¥á¤Ë´Ø¤·¡Ö¡Ê»ä¤Ï¡ËÇã¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»Ù±ç¼Ô¤ÎÊý¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó²¼¤µ¤ë¤Î¤Ç¤Þ¤µ¤ËÇä¤ë¤Û¤É¤¢¤ë¡£»ä¤Î²È¤Î¿©ÉÊ¸Ë¤Ë¤Ï¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬19Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£²Á³Ê¹âÆ­¤ËÈ¼¤¦À¸³èÉéÃ´¤ÎÁý²Ã¤Ë¹ñÌ±¤¬¶ì¤·¤àÃæ¡¢ÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÈ¯¸À¤À¤È¤·¤ÆÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤ë¤Î¤ÏÉ¬»ê¤À¡£¼«Ì±ÅÞº´²ì¸©Ï¢¤ÎÀ¯¼£»ñ¶â¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡ÖÀ¯·Ð¥»¥ß¥Ê¡¼¡×¤Ç½Ò¤Ù¤¿¡£Á´¹ñ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç4