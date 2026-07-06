先月、佐賀県伊万里市の寺で本堂などが全焼した火事で、この寺に住む僧侶見習いの男が放火の疑いで逮捕されました。現住建造物等放火の疑いで逮捕されたのは、森永吉容疑者（28）です。森容疑者は先月30日未明、伊万里市松島町の圓通寺で、本堂と、住職や僧侶が居住する庫裏を全焼させた疑いです。森容疑者は出火当時、別の僧侶見習いの男性と庫裏にいて、2人で避難していました。警察がその後、関係者から事情を聞くなどの捜査を