◇ア・リーグヤンキース―ロイヤルズ（2025年4月16日ニューヨーク）ヤンキースアーロン・ジャッジ外野手（32）が16日（日本時間17日）、本拠でのロイヤルズ戦に「2番・右翼」で先発出場。7号を放った。3―3で迎えた7回の第4打席で相手2番手右腕・シュライバーの速球を捉え、右中間にある自軍ブルペンまで勝ち越しソロを運んだ。本塁打は4日のパイレーツ戦で放って以来11試合ぶりとなった。ジャッジは14日（同15日）