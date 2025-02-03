テイクアウト容器の進化がSNS上で大きな注目を集めている。 【写真】容器をひっくり返してみました！ 「コロナ禍で社会に色んな変化があったけど、食品のテイクアウト容器の進歩はもっと賞賛されてよいと思う」とその模様を紹介したのはの乳業メーカー勤務の「チーズの牛」さん（@umomousio）。 松屋の話題メニュー「水煮牛肉」をテイクアウトし、汁漏れの実験をするチーズの牛さん。ちょっとや