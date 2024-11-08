性犯罪に詳しい弁護士の上谷さくら氏が８日、ＴＢＳラジオ「荻上チキＳｅｓｓｉｏｎ」に出演。「ダウンタウン」松本人志が文藝春秋社らに約５億５０００万円の損害賠償などを求めた訴訟を取り下げたニュースにコメントした。取り下げに至るまでの経緯について聞かれた上谷氏は「詳細が分からないというのはあるが、このまま続けると双方にとってかなりいろんなことが厳しい状況になるということが予想されるので、もしかした