俳優の神木隆之介が３日、Ｘを更新。主演ドラマのＴＢＳ日曜劇場「海に眠るダイヤモンド」が、日本シリーズで日本一になったＤｅＮＡ・桑原将志のインタビュー途中で終了し、ドラマに切り替わってしまったことに「申し訳ありませんでした…」と謝罪した。この日はドラマの前にプロ野球の日本シリーズを放送。午後９時以降になっても試合は続いていたことから、野球放送を延長。試合はＤｅＮＡが２６年ぶりの日本一というドラマ