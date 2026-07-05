オリジナルドラマ「ドラム―VIVANT THE ORIGIN STORY―」より（C）TBSオリコンニュース

ドンデコルテ渡辺銀次「VIVANT」スピンオフでドラマデビュー

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • U-NEXTで7月12日から独占配信のドラマへの出演が発表された
  • お笑いコンビ・ドンデコルテの渡辺銀次にとって初のドラマ出演となる
  • 大谷亮平と兄弟役を演じ、VIVANTの人気キャラの過去を描く作品だ
記事を読む

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 佐藤二朗の騒動に「一般論」語る
  2. 2. 福田萌「日本に戻る」という決断
  3. 3. 橋本愛の所属事務所 声明を発表
  4. 4. 佐藤二朗「クビ」に監督が言及
  5. 5. 2人乗りで転落 女性ひかれ死亡
  6. 6. W杯 エムバペが試合後に怒り露わ
  7. 7. 約7.5億円で改修 プールオープン
  8. 8. 夫から「ブタ」女性の絶望の日々
  9. 9. 佐藤騒動、事情知る社員突然退社
  10. 10. 『THE MUSIC DAY 2026』シャッフルメドレー曲を発表　SMAPや嵐の楽曲など
  1. 11. 堺雅人 日本でセリフ覚えられず
  2. 12. ルナール氏が代表監督を辞任へ
  3. 13. かつみさゆり 借金12億円完済へ
  4. 14. 山本太郎代表 道交法違反で検挙
  5. 15. 本田圭佑 ライセンスめぐり提言
  6. 16. 後藤輝樹氏が死去、43歳 妻発表
  7. 17. カズレ 違和感ある熱中症対策品
  8. 18. ソープランド摘発「売春知らず」
  9. 19. 学校火災 女性教員が不適切行為
  10. 20. 鼻と上唇が変形 女性が語る困難
  1. 1. 福田萌「日本に戻る」という決断
  2. 2. 2人乗りで転落 女性ひかれ死亡
  3. 3. 約7.5億円で改修 プールオープン
  4. 4. 夫から「ブタ」女性の絶望の日々
  5. 5. 山本太郎代表 道交法違反で検挙
  6. 6. 学校火災 女性教員が不適切行為
  7. 7. 鼻と上唇が変形 女性が語る困難
  8. 8. 妊娠中に避妊具なしで行為し破水
  9. 9. 太陽で大規模爆発 GPS乱れる恐れ
  10. 10. 「おつかれ」に腹を立てて暴行か
  1. 11. 「距離を取るべき母親」の特徴
  2. 12. 愛子さまを巡る海外の「疑問」
  3. 13. 「独身偽装」裁判 被告側が控訴
  4. 14. 4年前から会話0 仮面夫婦の実態
  5. 15. 10代が突き飛ばされ重体 男逮捕
  6. 16. 旧宮家の「男系男子」明かす本音
  7. 17. さいたま市北区で侵入窃盗相次ぐ
  8. 18. 日本の技術者 DJIに高給で流出
  9. 19. PAに「尿入りボトル」悩む清掃員
  10. 20. 岐阜の寺 仏像11体など盗まれる
  1. 1. 宝島さん殺害の被告 太りすぎか
  2. 2. 13年前不倫 代償に「どうして」
  3. 3. 麻生氏が愛子天皇を阻止したい訳
  4. 4. スポーツする男性の体毛ケア事情
  5. 5. 国がマイナンバーで現金給付へ
  6. 6. 副首都構想 法案審議入りに反発
  7. 7. 物価高 節約&エコな「50の習慣」
  8. 8. NHK3年連続赤字、制作費大幅減か
  9. 9. 旭川殺害「無期の可能性あった」
  10. 10. エアコンが引き起こす「肺炎」
  1. 11. チルアウトの「消せる」広告話題
  2. 12. 八田容疑者は絶対に…元刑事断言
  3. 13. 手足口病 都内で2年ぶり警報基準
  4. 14. TDRで「ゲリラ販売」高額転売も
  5. 15. 高市首相の2兆円投資に批判の声
  6. 16. 旭川や江別の事件 死刑でない訳
  7. 17. リカバリーサンダルは足痛める？
  8. 18. 新制度にひろゆき氏「詐欺やん」
  9. 19. N国党・立花孝志氏ら書類送検
  10. 20. カロリーよりも重視すべき指標
  1. 1. 28本の指を持つ猫 ギネス認定
  2. 2. 7~9月 世界各地で異常気象の恐れ
  3. 3. 中国 地政学的に最悪と言える訳
  4. 4. 日本人が死亡…韓飲酒運転の実態
  5. 5. アリババ AIコーダー禁止を通達
  6. 6. ウ軍 露第2の都市を無人機攻撃
  7. 7. 米に転校→妊娠中の生徒多すぎる
  8. 8. 14歳少年がパリ運河で暴走 波紋
  9. 9. 韓国美人ゴルファーのヨガSHOT
  10. 10. アンコールワットから人消え悲嘆
  1. 11. テイラーが結婚 約1000人を招待
  2. 12. 韓国サッカー立て直す委員会発足
  3. 13. 北京ビル衝突 識者が背景を語る
  4. 14. 米大統領 米国は最も卓越した国
  5. 15. 演説後に活動家が焼身し死亡 NY
  6. 16. 国際バレエ 東京出身男性が金賞
  7. 17. 洪明甫氏が「こっそり」米入国か
  8. 18. 韓国の小学校でサッカー禁止令か
  9. 19. 「男装した」ウ人の女が容疑者か
  10. 20. カンボジア世界遺産の街で詐欺も
  1. 1. 破産の秀和G 9億円の債務超過
  2. 2. 年収半減でも…再雇用選ぶ現実
  3. 3. 善意のつもりが…義娘は海外へ
  4. 4. 早期退職したら…年金額で悲劇
  5. 5. LINEで大規模アプデ 新機能解説
  6. 6. 「旅人」中田英寿氏の現在地は
  7. 7. 上限1万円に…楽天Edy「大改悪」
  8. 8. 苦戦の国内線 減便で調整へ
  9. 9. 池袋駅西口の再開発 全貌を追う
  10. 10. 「スタバ化」狙うも厚い壁に直面
  1. 11. キオクシアが新メモリー出荷開始
  2. 12. 同じ年金額でも 残酷な格差出る
  3. 13. 時すでに遅し リストラ策ハマる
  4. 14. 「カルピス飲み放題」に注意点も
  5. 15. 「内定0」就活生へ 戦い方を伝授
  6. 16. 日本一危険な動物園 違法だった
  7. 17. 伝説のプルゴリが破産告白 驚き
  8. 18. トキハ 債務超過で希望退職募集
  9. 19. 妙に刺さる 堀田真由のひとこと
  10. 20. 「ゆうパック」最大40%値上げへ
  1. 1. 14歳上のバツ3男性と結婚した訳
  2. 2. Prime Day目前 狙うべき商品は?
  3. 3. 【明日から】Amazon プライムデーでPC周辺機器・ガジェットがセールに
  4. 4. ミュトス利用で異例の厳しい措置
  5. 5. LINE15周年 編集機能や新プラン
  6. 6. Google Fitbit Air 装着レビュー
  7. 7. Amazon音楽聞き放題が4カ月無料
  8. 8. 「AlterSend 無料で端末間転送」
  9. 9. 告白し振られる男性の「NG行動」
  10. 10. 【明日から】Amazon プライムデーで「AirPods Pro 3」や「AirPods 4」がセール価格に
  1. 11. 色空間について知っておくべきXYZ・RGB・ICC・xyY・TRCの概要まとめ
  2. 12. SF映画「トロン：レガシー」のシェル入力履歴シーンを詳しく見てみるとこうなる
  3. 13. ノジマ、池袋東武店限定で「他店徹底対抗セール」　7月20日まで
  4. 14. ディズニーが削除した政治・経済・スポーツ等の情報サイト「FiveThirtyEight」の約4万件の過去記事を探せる「fivethirtyeightindex」
  5. 15. KDDI 最大1422万件の情報漏洩か
  6. 16. 大型ファンと専用保冷剤で背中へひんやり送風！背中が涼しい冷却ファン付きリュック
  7. 17. 7月開始の「PayPay」自治体キャンペーンまとめ、10地域で還元や商品券
  8. 18. 無料で簡単にYouTubeなどから動画をダウンロードして保存できる「Parabolic」、ブラウザ拡張機能との連携もあり
  9. 19. アメリカで家庭用バッテリー設置容量が過去最高を記録、電気料金高騰により州が助成策推進
  10. 20. ロシアのキーウ攻撃、異例の犠牲者数になった理由　ジェット推進ドローンが一因か
  1. 1. W杯 エムバペが試合後に怒り露わ
  2. 2. ルナール氏が代表監督を辞任へ
  3. 3. 本田圭佑 ライセンスめぐり提言
  4. 4. 見逃すな「鈴鹿8耐」無料生中継
  5. 5. なぜ格下国に苦戦?メッシが証言
  6. 6. 久保建英 リバプール移籍急浮上
  7. 7. スペイン超名門 上田綺世を狙う?
  8. 8. ビーチバレー選手 撮影への本音
  9. 9. MLBオールスター 全出場選手発表
  10. 10. サッカーはマイナーなんだと実感
  1. 11. モロッコが勝利 大荒れ展開に
  2. 12. 鈴木彩艶に伊名門が電撃参戦
  3. 13. W杯 フランスが4大会連続の8強
  4. 14. 大谷翔平との「関係改善」に感心
  5. 15. パラグアイに「チンピラ野郎」
  6. 16. チュニジア監督が退任を表明
  7. 17. 世界中が驚愕 韓国の年俸に驚き
  8. 18. 日本代表の過去最強説に嘘はない
  9. 19. MLB史上最も打つの難しい投手は
  10. 20. プロレスラー 本間朋晃が引退
  1. 1. 佐藤二朗の騒動に「一般論」語る
  2. 2. 橋本愛の所属事務所 声明を発表
  3. 3. 佐藤二朗「クビ」に監督が言及
  4. 4. 佐藤騒動、事情知る社員突然退社
  5. 5. 『THE MUSIC DAY 2026』シャッフルメドレー曲を発表　SMAPや嵐の楽曲など
  6. 6. 堺雅人 日本でセリフ覚えられず
  7. 7. かつみさゆり 借金12億円完済へ
  8. 8. カズレ 違和感ある熱中症対策品
  9. 9. 橋本愛 過剰非難でコメ欄閉鎖
  10. 10. 佐藤二朗の騒動でよみがえる悪夢
  1. 11. あの 嫌いな女優の名も出したか
  2. 12. 松岡昌宏「仕方ない体調」に言及
  3. 13. 「仮面ライダーマイス」詳細判明
  4. 14. 佐藤二朗 女優を泣かせた過去も
  5. 15. 三谷幸喜氏「男性俳優は圧ある」
  6. 16. 「磯野家のお茶の間」さんが死去
  7. 17. 田中みな実 産休の時期にも言及
  8. 18. 歴史研究者「生活していけない」
  9. 19. JPドラゴンボス 皮肉で悲惨な今
  10. 20. 箕輪厚介氏 X収益公開に驚きの声
  1. 1. 不倫発覚の夫が奇声→音信不通に
  2. 2. 「一生モノ」名品バッグを紹介
  3. 3. 成城石井 和ゼリーがSNSで話題
  4. 4. ユニクロT 垢抜けアクセコーデ
  5. 5. 寝不足は太る…減量成功の鍵は
  6. 6. 食べて20kg減「黄金バランス」
  7. 7. Netflix7月 名作リブートが熱い
  8. 8. アラフィフ向け しまむら夏服6選
  9. 9. チロリアン コラボ限定缶が発売
  10. 10. 尽くしちゃいたい 意外な恋愛観
  1. 11. PJ×マリークワント 新作登場
  2. 12. 緊迫感ある尾行 一部始終追った
  3. 13. 憧れの移住生活 3年で断念した訳
  4. 14. 独身偽装 妊活まで共にした末に
  5. 15. 「36年間の借金サバイバル」回想
  6. 16. タカノ 桃スイーツ各店で展開
  7. 17. コンラッド東京 バラ香る茶会へ
  8. 18. たべっ子どうぶつ 横浜で夏限定
  9. 19. 幕張ホテル 7月限定フルーツ祭り
  10. 20. 串カツ田中 やみつき串が再登場