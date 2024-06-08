「バレーボール男子・ネーションズリーグ、日本−スロベニア」（８日、西日本総合展示場）世界ランキング５位・日本は、今大会６戦全勝で同６位・スロベニアと対戦した。第１セット、７−７から西田のスパイクがアウトの判定。だが、すぐにスロベニア選手がワンタッチを自己申告すると、日本のポイントに変更。審判からはグリーンカードが提示された。ＳＮＳは即反応。「おおグリーンカード」、「スポーツマンシップを体現