バログンは1試合出場停止 FIFAが1年間の執行猶予を付けると発表共同通信

バログンは1試合出場停止 FIFAが1年間の執行猶予を付けると発表

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • FIFAが米国FWバログンへの出場停止処分に執行猶予を付けると発表した
  • 6月6日のベルギーとの決勝トーナメント2回戦に出場が可能となる見通し
  • トランプ大統領はSNSで「正しい判断」とFIFAへの感謝を投稿している
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