売り上げが2年連続で1兆円を超え、過去最高を更新する見込みの「ハンバーガー市場」。なかでも、味や価格がワンランク上の「グルメバーガー」が続々登場しています。人気のワケを取材しました。東京・羽田空港に5日オープンした神戸発のハンバーガー店。名物は半分に切ったハンバーガーを肉汁を余すことなくバンズに吸わせたグルメバーガー、その名も「切ったやつ」。多い日で300個ほど売れるという人気の秘密は…ブリスクスタンド