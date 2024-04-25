売上の約9割が中国産か…外国産の鰻を三河産と偽り客に提供 社長を書類送検東海テレビ

売上の約9割が中国産か…外国産の鰻を三河産と偽り客に提供 社長を書類送検

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 愛知県西尾市のうなぎ料理店の運営会社社長が書類送検された
  • 「三河産」と表示しながら、外国産のウナギを客に提供した疑い
  • 2023年度の店の売上は2億円近くあったが、その約9割が中国産とみられている
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