¾­´ý³¦¤ÎÁá»Ø¤·ÃÄÂÎÀï¡ØJEMTC¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëABEMAÃÏ°è¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È2026¡Ù¤Ë¸þ¤±¡¢¡Ö¥µ¥¦¥¹¥´¥Ã¥ÄÂçºå¡×¤Î¥Á¡¼¥àÆ°²è¤¬¸ø³«¡£¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¸¥à¤Ç¡Ö5Ê¬´ÖÁ´ÎÏ±¿Æ°¡×¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÎ×¤àÃæ¡¢ÉáÃÊ¤ÏÎÃ¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤ÇÈ×¤Ë¸þ¤«¤¦¥È¥Ã¥×´ý»Î¤¬¡¢´·¤ì¤Ê¤¤¥Þ¥·¥ó¤ÇÂ©¤òÀÚ¤é¤¹µ®½Å¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û³Î¤«¤Ë¤³¤ì¤Ï¥­¥Ä¥¤¡ÄºØÆ£È¬ÃÊ¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Ä©Àï¼Ô¤È¤·¤ÆÌ¾Á°¤ò¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ºØÆ£¿µÂÀÏºÈ¬ÃÊ¡Ê33¡Ë¡£Á´¤¯»È¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦