お金はあまりかけたくないけど、どうせ買うならゲームも遊べるくらいのパソコンが欲しい。そんなニーズにもピッタリな1台が値下がりしました。コンパクトなのに高い処理能力と拡張性を備えた、テレワークはもちろん創作活動やネットゲームにまで使えるモデルです。詳細は以下から。これが今回解説する「T-BAO MN56」。本体サイズ105mm×115mm×45mmのミニパソコンです。前面にはUSB3.0端子×2、背面にはイヤホン端子、HDMI端子、有