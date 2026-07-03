顔のスキンケアは毎日頑張っているのに、「なんとなく老けて見える」と感じることはありませんか？その原因は、顔ではなく“首”にあるかもしれません。首は顔と同じように紫外線や乾燥の影響を受けるだけでなく、一日の中で何度も動き、姿勢の影響も受けやすい部位。だからこそ、顔だけではなく首まで含めてケアすることが、自然で若々しい印象につながります。首は“顔より動きが大きい”パーツ首は、顔に比べて動きが大きく、一