「バゲット」が国連教育科学文化機関（ユネスコ）の無形文化遺産に登録される/Adobe Stock（ＣＮＮ）国連教育科学文化機関（ユネスコ）は４日までに、フランスの食文化には欠かせないパン「バゲット」を無形文化遺産に正式に登録した。バゲットを生み出す専門技術を人間の文化に必要不可欠なものとして位置づけた。ユネスコのアズレ事務局長はＣＮＮの取材に、今回の登録は「バゲットの伝統や職人芸」への賛辞であり、伝統的な焼き