アメリカニューヨークで、移民当局などが入る連邦庁舎の入り口に火をつけたとして男が身柄を拘束されました。移民当局への抗議とみられています。記者「男は移民裁判所などが入る建物に火をつけたということで、FBIの捜査員らが今、現場を調べています」FBI＝連邦捜査局によりますと、ニューヨークで20日、連邦庁舎の職員用入り口に男がガソリンを撒いて火をつけた後、エアガンを発砲し、3人が軽いけがをしました。男は州内に住