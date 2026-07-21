フィリピン軍は、中国と領有権を争う南シナ海で海軍の隊員が中国海警局の乗組員に殴られ負傷したと発表しました。【映像】フィリピン軍隊員と中国海警局の乗組員らの様子中国側は「事実を歪曲している」と反発しています。フィリピン軍によりますと、南シナ海のアユンギン礁周辺で20日、実効支配の拠点となっている海軍の船に中国海警局の船が接近しました。フィリピン軍はゴムボートを出し、警告しましたが、隊員1人が中