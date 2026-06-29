「スケスケ展2」(名古屋)出展!久留米工業大学生10名による子ども向け展示コンテンツ設計プロジェクトが始動

久留米工業大学（福岡県久留米市）は、2026年7月よりFUJIなごや科学館（愛知県名古屋市）で開催される「スケスケ展２ ～スケると見える仕組みの世界～ 」における製作・出展の一部に携わることになり、大学院生・大学生10名のチームで展示物の製作をスタートしました。





「スケスケ展２」の 詳細については公式HPをご覧ください。







学科横断の製作チーム名は「ひまわり」。

子どもたちの知的好奇心を刺激する展示を、企画・設計から試作までプロの品質基準で形にするプロジェクトを始動させており、大学HPでは、その様子を連載する広報企画をスタートしています。



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【連載開始】工学系学生の『スケスケ展２』出展プロジェクト｜久留米工業大学・学科横断の挑戦ストーリー





初回「スケスケ展」からの制作協力が評価され、第2回への継続参画が決定

「スケスケ展」は、最新のデジタル技術とアナログな体験を掛け合わせ、様々な生物や物の中身を『透ける（スケる）』という視点から可視化する体感型の特別展で、前回の全国13会場巡回時には累計来場者40万人を超えた大ヒットイベントです。

同大学の工学部交通機械工学科 梶山助教は、この初回の「スケスケ展」 （製作代表： 空気株式会社・KOO-KI）から展示物の製作に協力しており、こうした経緯から、第2回となる今回も同大学へ製作・出展の依頼が寄せられる運びとなりました。



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本学が協力したスケスケ展が文化庁メディア芸術祭で受賞しました!

前回の「スケスケ展」で久留米工業大学は「ノリモノに詳しい大学」として出展協力し、自動車のエンジン→ギヤ→タイヤという一連の動作を解説しました。





それぞれの専門性を融合した「社会とつながるものづくり」

チーム「ひまわり」は、主役である「ギア（歯車）」がひまわりの花に見えることから名付けられました。







チームのロゴマーク





本プロジェクトでは、学生たちは次のような担当に分かれて、それぞれの専門性を掛け合わせ、「社会に通用する成果物」の制作を目指しています。

・プロジェクト全体のリーダーシップを担い、各チームの進捗管理やサポートを担当するのは、大学院工学研究科モビリティシステム工学専攻の学生たち。

・CADを用いた精密な機構設計を担当するのは、 工学部機械システム工学科・工学部交通機械工学科の学生たち。

・木材加工や展示全体の物理的な構造組み立てを担当するのは、工学部建築・設備工学科の学生たち

・子どもたちに直感的に伝わるパネルの文言や「見せ方」の考案を担当するのは、工学部教育創造工学科 の学生たち。





学生の生の声

参加する大学院生は、「決められた手順をなぞる授業とは違い、何もないところから自分たちで考え、形にしていく難しさを実感しています。自分たちの設計がプロの手で実機となり、多くの子どもたちが触れるという責任感は、これまでにないやりがいです。」と話してくれました。

コロナ禍で実地体験が制限された過去の学部生時代の経験をしたからこそ、実践的なものづくりで大きな企画に挑戦できる本活動に、大きな意義を感じているそうです。







子どもたちの知的好奇心を刺激する展示物を形にしていく様子





実社会の「仕事の厳しさ」を体験

指導にあたる梶山助教は、単に展示物を完成させることだけではなく、次の2つの大きなねらいを込めて今回の制作にあたっています。

・学科横断のコラボの実施： 異なる学科の学生がそれぞれの専門性の強みを持ち寄り、一つの専門分野だけでは成し得ない、より分かりやすく、安全で、魅力的な展示を目指します。

・学外のプロフェッショナルとともに仕事をする経験： 納期、品質、安全性、企業への説明責任など、大学の授業では味わえない緊張感の中で、「仕事の厳しさ」を体験します。

こうした実社会に近いものづくりの経験は、学生の成長を強く促すとともに企業の採用面接においても高く評価されているといいます。





授業のようなあらかじめ用意されたゴールがない中で、学生たちが自ら考え、プロと協働する経験。これこそが、実社会で即戦力として活躍できる高度なエンジニアを育む、同大学ならではの実践的な課題解決型教育アプローチです。







学科を横断したチームで活発な議論が繰り広げられています。





大学公式HPにて、学生の試行錯誤を追う連載レポートを開始

今後も大学公式サイトでは、「スケスケ展２」開催までの期限が迫る中で、学生たちがプロ基準の「仕事の厳しさ」に苦悩し、答えのない課題を乗り越えていく様子を発信していく予定です。



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【連載開始】工学系学生の『スケスケ展２』出展プロジェクト｜久留米工業大学・学科横断の挑戦ストーリー

