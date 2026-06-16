GiGO VIETNAMが「Asia-Pacific Outstanding Brands Award Top 10」を受賞

株式会社GENDA

株式会社GENDA（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：片岡 尚、以下「当社」）のグループ企業である株式会社GENDA GiGO Entertainment（本社：東京都港区 代表取締役社長：二宮 一浩、以下「GENDA GiGO Entertainment」)のベトナム海外現地法人「GiGO VIETNAM Co., Ltd.」(本社：ベトナム・ホーチミン市 会長/代表取締役社長：今西 義征、以下「GiGO VIETNAM」)が、ベトナム外国投資企業協会（VAFIE）の後援のもと、関連機関と連携し開催された「第 5 回アジア太平洋経済フォーラム 2026(The Fifth Asia-Pacific Economic Forum 2026)」において、「Asia-Pacific Outstanding Brands Award Top 10（アジア太平洋優秀ブランド賞）」を受賞したことをお知らせいたします。

本フォーラムは、2026 年 5 月 30 日（土）から 6 月 2 日（火）まで、中国・北京の Sofitel Beijing にて開催され、アジア太平洋地域の企業間協力や経済連携を促進する国際的な場として注目を集めました。今回の受賞は、GiGO VIETNAMが日本発のエンターテイメントモデルをベトナム市場で展開し、サービス品質と顧客体験の向上に継続的に取り組んできた成果が高く評価されたものです。

現在、GiGO VIETNAMは3店舗（ホーチミン市で2 店舗、ハノイ市 1 店舗）のアミューズメント施設を運営しています。2026 年度中に新たに3店舗の出店を予定しており、ベトナム国内全体規模へのブランド浸透と店舗の拡大を加速させる方針です。

今後も店舗展開の拡大と体験品質の向上を続け、ベトナムにおけるGENDAのエンタメ・プラットフォームをさらに発展させてまいります。

2026年4月、首都ハノイにオープンした「GiGOイオンモール ハドン」

■詳細はGENDA GiGO Entertainmentのプレスリリースをご確認ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001146.000034930.html

■GiGO VIETNAM会社概要

会社名：GiGO VIETNAM Co., Ltd.

代表者：会長/代表取締役社長 今西 義征

設立：2024 年 6 月

所在地：ベトナム・ホーチミン市 Floor 3 & 4, 55 Street B4, Block 34, An Khanh Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam

Webサイト：https://www.gendagigo.jp/vietnam/

■GENDA会社概要

GENDAは、「世界中の人々の人生をより楽しく」という「Aspiration/大志」の実現のため、グローバルなエンターテイメントのネットワークを構築し、世の中に広がる「楽しさの絶対量」を増やすことを目指すエンターテイメント企業です。

アミューズメント、カラオケ、ライフスタイル、ツーリズム、フード＆ビバレッジ、キャラクター・マーチャンダイジング、コンテンツ＆プロモーション（映画や体験型コンテンツ等）などエンターテイメントにおいて幅広く事業を展開しています。国内外で「GiGO」等のアミューズメント施設やカラオケチェーン店「カラオケBanBan」、フォトスタジオ「スタジオキャラット」等を合わせて約1,100店舗、ミニロケ（主に30台以下のゲーム機を設置するゲームコーナー）を約13,000箇所運営しています。日本、米国、カナダ、英国、アイルランド、オランダ、中国大陸、香港、台湾、シンガポール、ベトナム等の地域において事業展開しております。

会社名：株式会社GENDA

代表者：代表取締役社長CEO 片岡 尚

設立：2018年5月

所在地：東京都港区東新橋一丁目9番1号 東京汐留ビルディング 6F

Webサイト：https://genda.jp

GENDA IRページ： https://genda.jp/ir