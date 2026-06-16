オープンソースのAIエージェント実行環境「MisterMorph」、複数のLLMプロバイダーに対応する推論設定機能を追加

ARCH株式会社

ARCH株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役会長 兼 CEO：Yonglong Wei、以下 ARCH）は、ARCH が主導するオープンソースのAIエージェント実行環境「MisterMorph」に、AIエージェント実行時に利用するLLM（大規模言語モデル）プロバイダーを選択できる推論設定機能を追加しました。

今回の更新により、開発者や企業は、OpenAI、Claude、Google Gemini、AWS Bedrock、OpenRouter などのLLMプロバイダーに加え、OpenAI 互換 API や自社管理の推論環境を、用途、コスト、情報管理要件に応じて選択しやすくなります。

画像説明：MisterMorph Console の推論プロバイダー設定画面。利用するLLMプロバイダー、モデル、認証情報、接続先を管理できます。

本発表の要点

背景

- オープンソースのAIエージェント実行環境「MisterMorph」に、複数のLLMプロバイダーに対応する推論設定機能を追加しました。- 主要なクラウドLLMプロバイダー、OpenAI 互換 API、自社管理の推論環境に対応します。- 用途、品質、コスト、情報管理要件に応じて、利用するモデルや接続先を分けて管理できます。

AIエージェントの実行では、常に一つのモデルだけを使い続けるとは限りません。

開発、調査、文書確認、コード修正、画像を含む入力、長い文脈の処理、低コストな定型処理など、作業内容によって適したモデルやプロバイダーは異なります。企業や開発チームでは、クラウドLLMプロバイダーを使う場合もあれば、OpenAI 互換 API、社内で管理する推論基盤、閉域環境の推論基盤を使う場合もあります。

一方で、複数のLLMプロバイダーを扱うには、接続先、認証情報、モデル名、互換 API の違いを正しく管理する必要があります。設定の負担が大きいと、AIエージェントを試す前に環境構築で止まってしまいます。

MisterMorph は、AIエージェントをCLI、Console、組み込み可能な Go Core から扱えるオープンソースの実行環境です。今回の推論設定機能は、開発者や企業が複数の推論環境を扱いやすくするための更新です。

複数のLLMプロバイダーを設定可能に

MisterMorph では、利用したいLLMプロバイダーをConsoleや設定ファイルから選択できます。ユーザーは、接続方式やプロバイダーごとの差分を毎回意識するのではなく、用途に合う推論環境を選び、AIエージェントの実行環境を構成できます。

主な対応範囲は以下です。- OpenAI、Claude、Google Gemini、AWS Bedrock、Cloudflare、xAI、DeepSeek、Kimi、OpenRouter、Groq などのLLMプロバイダー- OpenAI 互換 API を提供する推論基盤- MisterMorph Pro および自社管理の推論環境

対応プロバイダー名、設定項目、環境変数、OpenAI 互換 API の利用方法は、関連ドキュメントで案内します。

用途別のモデル選択

AIエージェントの実行では、作業内容によって必要なモデルが変わります。MisterMorph では、用途ごとに利用するLLMプロバイダーやモデルを分けて管理できます。

たとえば、次のような使い分けを想定しています。

- 通常のAIエージェント実行に使うモデル- 複雑な判断や計画に使うモデル- 定型処理や軽い分類に使う低コストなモデル- 一つのプロバイダーが利用できない場合の代替モデル- 画像入力を含む処理に使うモデル

これにより、開発者や企業は、作業内容、応答品質、コスト、情報管理要件に応じて、AIエージェントの推論環境を選択できます。

Console と設定ファイルの両方に対応

MisterMorph は、CLI、Console、設定ファイルの各入口から利用できます。

Console では、画面上で推論プロバイダーを選択できます。設定ファイルからも、利用するプロバイダー、モデル、認証情報、接続先を管理できるため、ローカル環境、サーバー環境、既存の運用環境で同じAIエージェント実行基盤を扱えます。

具体的な設定手順は、関連ドキュメントで案内します。開発者は、GitHub リポジトリ、インストール手順、設定ドキュメント、リリースノートから詳細を確認できます。

自社管理の推論環境にも対応

MisterMorph は、OpenAI 互換 API などの標準的な接続方式を通じて、自社管理の推論環境とも接続できます。

情報セキュリティや営業秘密の保護を重視する企業では、外部クラウドのLLMプロバイダーだけでなく、企業の管理するネットワーク内に配置した推論環境を利用する構成を選択できます。この構成では、社内文書、ソースコード、顧客情報、未公開資料などを企業内ネットワーク内で扱う設計を検討できます。

ARCH では、企業の情報管理要件に応じた推論環境の設計や導入相談にも対応します。モデル、ハードウェア、ネットワーク境界、認証、ログ、運用体制は、企業ごとの要件に合わせて確認します。

オープンソース版、Pro、Enterprise の関係

MisterMorph は、AIエージェントを実行するためのオープンソース実行環境です。CLI、Console、組み込み可能な Go Core を提供し、開発者が自分の環境でAIエージェントを動かせるようにします。

MisterMorph Pro は、MisterMorph の上に構築される商用の増分サービスです。Pro を推論プロバイダーとして選択する場合は、Pro 側の認証と利用条件に従って接続します。

Mr.Morph for Enterprise は、企業の既存システム、権限管理、承認、監査記録を前提にAIエージェントを扱うための企業向けサービスです。今回の更新はオープンソース版 MisterMorph の設定機能に関するものですが、企業向けの推論環境や閉域構成に関する相談にも対応します。

対象となる利用者

公開資料と問い合わせ

- 複数のLLMプロバイダーを試したい開発者- AIエージェント実行環境を自社ツールや開発環境に組み込みたいチーム- OpenAI 互換 API を使いたい利用者- 情報セキュリティや営業秘密の保護を理由に、企業内ネットワークで推論環境を運用したい企業- 用途、品質、コストに応じて利用モデルを分けたい開発チーム- AIエージェントの実行環境をCLIとConsoleの両方で管理したい利用者

本発表にあわせ、MisterMorph の GitHub リポジトリ、インストール手順、設定ドキュメント、リリースノートを案内します。

企業内ネットワークで利用する推論環境、自社管理の推論基盤、AIエージェント実行環境の導入に関する相談は、ARCH の問い合わせ窓口で受け付けます。

今後について

ARCH は、MisterMorph を、開発者が実際の作業環境で使えるAIエージェント実行環境として継続的に改善します。

今後も、対応するLLMプロバイダー、用途別のモデル設定、実行ログ、権限管理、監査記録、設定ファイルやスキル定義による能力拡張など、AIエージェント実行に必要な機能を整備していきます。

代表コメント

ARCH株式会社 代表取締役会長 兼 CEO Yonglong Wei のコメント：

「AIエージェントの実行環境では、一つのモデルだけを固定して使うのではなく、用途、コスト、情報管理の要件に応じて利用するモデルと接続先を選べることが重要です。MisterMorph は、開発者や企業が自分たちの環境でAIエージェントを動かし、外部プロバイダーと自社管理の推論環境を必要に応じて使い分けられる実行環境を提供します。今回の推論設定機能により、複数プロバイダーの扱いをより分かりやすくしました。」

関連リンク

MisterMorph 公式サイト：https://mistermorph.com/ja/

GitHub リポジトリ：https://github.com/quailyquaily/mistermorph

会社概要

会社名：ARCH株式会社

代表者：代表取締役会長 兼 CEO Yonglong Wei

所在地：東京都千代田区

事業内容：AIエージェント、企業向けAIシステム、デジタル出版サービスの開発

URL：https://archkumo.com