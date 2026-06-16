AI×ものづくりDX・業界動向・カスタマイズビジネスを学ぶ。都内最大規模の特殊印刷機展示会「Printing Voyage」で注目セミナー＆体験イベントを開催

ユーロポート株式会社

ユーロポート株式会社は、2026年7月15日（水）・16日（木）に東京都立産業貿易センター 台東館にて開催する、特殊印刷機の展示会「Printing Voyage（プリンティングボヤージュ） 2026(https://cp.europort.jp/printingvoyage2026_prtimes)」において、プリントビジネスの今後を考える注目セミナーと、店頭でのカスタマイズサービスを想定したブランドポップアップ体験イベントを実施します。

学んで、体験して、比較できる2日間

セミナーでは、「AI×DX×ものづくり」、「プリント業界の最新動向」、「店舗・イベントで売上を生むカスタマイズビジネス」など、今後の事業展開に役立つテーマを取り上げます。

また、会場内では架空ブランド『Voyage』のポップアップをイメージした体験イベントを実施。実際の店頭やイベントでの活用を想定しながら、名入れなどカスタマイズサービスの導入イメージや活用モデルを具体的に体験できます。

展示会詳細・来場予約はこちら :https://cp.europort.jp/printingvoyage2026_prtimes来場無料・どなたでもお越しください初開催の昨年は17社が出展、約500名が来場。様々な業界の方がご来場されました。新機種や参考出品機種を多数展示

本展示会では、単なる製品展示にとどまらず、

- セミナーで市場や活用方法を学び- 体験イベントで導入後の展開イメージをつかみ- 会場で実機や関連機材を比較・相談できる場 として

プリントビジネスに関わる事業者様のシステムの導入検討をサポートします。

特別登壇者によるこれからのプリントビジネスを考える注目セミナーを開催

日本初お披露目の最新機種も集結。各メーカーからの最新情報を得られるのはここだけ。

「Printing Voyage 2026」では、プリント業界の変化や新たなビジネス展開をテーマにしたセミナーを開催します。

セミナーでは、AIやDXによって変化するものづくり、業界の中心となる業界紙やメディアの視点から見るプリント業界の最新動向、店舗・イベントにおけるカスタマイズビジネスの可能性などを紹介します。

市場環境の変化、新しい収益源づくり、内製化や付加価値向上を検討する企業に向けて、今後の事業づくりのヒントとなる情報をお届けします。

これからのプリントビジネスを考える、4つの注目セミナー

- 「ものづくり」を変える！AI×DX戦略- プリント業界の最新動向とこれから- これからのプリントビジネスはどう変わるのか～業界誌・プリント企業・販売店が語る、未来へのヒント～- 店舗・イベントで売り上げを生むカスタマイズビジネス来場予約をする :https://cp.europort.jp/printingvoyage2026_prtimesセミナーへのご参加には来場登録が必要です

店頭・イベントでの活用が見える、ブランドポップアップ体験イベント

また、架空の『Voyage』のポップアップをイメージしたカスタマイズ体験イベントを会場で実施。

本イベントでは、店頭やイベント会場での購買体験、限定ノベルティ、ギフト対応、名入れサービスなどを想定し、カスタマイズサービスをどのように展開できるのかを体験形式で紹介します。

実際にアイテムがその場でカスタマイズされる流れを体験することで、

導入後のオペレーションや接客、商品提案のイメージを具体化できます。

アパレル、雑貨、販促・ノベルティ、EC、店舗展開など、さまざまな事業での活用を想定した内容です。

出展社19社、70機種以上が集結

“売る場”でのカスタマイズ提案を体験できる企画を実施事前来場者登録をする :https://cp.europort.jp/printingvoyage2026_prtimes来場無料・イベントへのご参加には来場登録が必要です

「Printing Voyage 2026」は、プリントビジネスに関わる機材・資材・ソリューションを一度に比較検討できる展示会です。

会場では、DTF、UV-DTF、UV、ガーメントプリンター、レーザー加工機、溶剤プリンター、自動化設備、カスタマイズソリューションなど、デジタル・特殊プリントに関連する幅広い機器やサービスを展示予定です。

セミナーやイベントでの学びや体験をもとに、実機を見ながら比較・ご相談いただけますので、自社の課題解決や事業拡大につながる導入判断を進めやすくなります。

こんな方におすすめ

開催概要

出展メーカー・企業一覧。国内未発表製品や最新プリント機器が一堂に介する。- プリントビジネスの新しい収益源を探している方- グッズやノベルティの製作を外注から内製化へ検討している方- 店舗やイベントでカスタマイズサービスを展開したい方- アパレル、グッズ、ノベルティ領域で自社製品の付加価値を高めたい方- 最新の特殊印刷機や関連設備を比較検討したい方- AIやDXによるものづくりや印刷業界のの変化に関心がある方来場予約をする :https://cp.europort.jp/printingvoyage2026_prtimes- 展示会名：Printing Voyage（プリンティングボヤージュ） 2026- 開催日：2026年7月15日（水）・16日（木）- 会場：東京都立産業貿易センター 台東館（浅草駅から徒歩7分）- 主催：ユーロポート株式会社

※セミナー内容・登壇者・体験イベントの内容は変更となる場合があります。