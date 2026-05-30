大阪・舞洲のガーデンリゾートホテルThe Day Osaka（旧：ホテル・ロッジ舞洲）では、2026年7月24日（金）から8月1日（土）にかけて、大型音楽フェス「OSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL 2026（通称：ジャイガ）」と連動したイベント「The Day Osaka ―GIGA Movin’ on Night―」を開催します。 ジャイガ終了後、ホテル野外エリアで再びライブが始まる宿泊者優先イベントで、吉田崇展（ズーカラデル）、日食なつこ、秋山黄色らが日替わりで出演。会場周辺にはキッチンカーが並び、ライブとともに楽しめます。※敬称略

ジャイガ連動 The Day Osakaでライブ開催

「The Day Osaka ― GIGA Movin’ on Night ―」は、「OSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL 2026（ジャイガ）」開催日にあわせて実施するスピンオフイベントです。 会場は、The Day Osaka敷地内の野外エリア「ファイヤーサークル」。ジャイガを楽しんだあとも、ホテル内で特別なライブを楽しめる、舞洲ならではのイベントです。

開催日・出演アーティスト

7月24日（金） 18:30 OPEN

20:00～21:00頃 ・吉田崇展（ズーカラデル） ・蓮＆前田夕日（TRACK15）

7月25日（土） 21:00 OPEN

22:00～23:00頃 ・ホリウチコウタ（Laughing Hick） and more

7月26日（日）21:00 OPEN

~Movin’on Night Sound Streaming ~ BAR&FOOD にて 微笑坦々(NIKO NIKO TAN TAN DJ Set) 22:00～23:00頃 ・ちとせみな（カネヨリマサル） ・日食なつこ

8月1日（土） 21:00 OPEN

22:00～23:00頃 ・秋山黄色 ・First Love is Never Returned（Acoustic Set）

GIGA NIGHT LIVE TICKET 1DAY \ 2,500 (税込み ) ＊整理番号付き

◎The Day Osaka宿泊プランをご利用の方専用 優先ライブチケット申し込み◎

申し込み期間 5/30(土) 18:00～6/28(日)23:59 先着受付 イープラス

https://eplus.jp/giga-nightlivemoveonnight/

※本受付は、The Day Osaka宿泊プランをご利用の方専用優先ライブチケット受付となります。 ・代表者のみが宿泊されていれば申込可能となります。 ・当日チェックインの際に、宿泊ネームを確認させて頂きます。 ・チケットはNIGHT LIVE参加専用リストバンドと交換いたします。 このチケット受付に関しては、宿泊されていない場合は、リストバンドをお渡しできません。その場合の返金も不可となりますので、あらかじめご了承ください ※お1人様6枚まで申込可 ※紙・スマチケ（電子チケット）選択可 ※7/18(日)発券開始 ◼️GIGA NIGHT LIVE 一般受付◼️ 申し込み期間 7/4(土) AM10:00 ～ ジャイガ公式アプリより受付

ライブとともに楽しむフード＆ドリンク

ライブ開催日にあわせ、会場周辺では「BAR＆FOOD TIME」を実施します。 7月24日（金）は18:30～22:00、7月25日（土）・26日（日）・8月1日（土）は21:00～24:00に開催。隣接するキャンプフィールドにはキッチンカーが並び、ライブ前後もフードやドリンクを楽しめます。 また、ジャイガのリストバンド提示でBAR＆FOODエリアへ入場できるほか、翌日分のリストバンド交換も実施予定です。

ジャイガチケットを購入済みの方

The Day Osakaでは、ジャイガのチケットをお持ちの方向け宿泊プランを、5月29日（金）より販売しています。 会場内に位置する公式ホテルならではの立地を活かし、ホテルから徒歩でフェス会場へ移動可能。チェックイン前・チェックアウト後の荷物預かりサービスに加え、フェス途中でも客室へ戻って休憩できるなど、快適にジャイガを楽しめる宿泊体験を提案します。 また、宿泊者限定のジャイガ公式マフラータオル付き。朝食ビュッフェや、連泊利用者向け館内クーポン特典なども用意しています。

ご予約はこちら

ジャイガチケットをこれから購入される方

https://d-reserve.jp/GSEA002F01400/GSEA002A01?hotelCode=0000001674&pl=PL00065240

ジャイガ前日の7月23日（木）には、大阪・舞洲の「おおきにアリーナ舞洲」で、ジャイガ直前アリーナライブ「POPPIN BASE」の開催も予定されています。 同ライブには、ジャイガ出演予定アーティストも登場予定です。 The Day Osakaでは、こうした舞洲ライブイベント来場者に向けた宿泊プランもご用意しています。

宿泊プランはこちら

・7月24日（金）～7月26日（日） https://d-reserve.jp/GSEA002F01400/GSEA002A01?hotelCode=0000001674&pl=PL00062368 ・7月31日（金）～8月2日（日） https://d-reserve.jp/GSEA002F01400/GSEA002A01?hotelCode=0000001674&pl=PL00062461 【プレミアムステイ（1日2組限定）】 ・7月24日（金）～7月26日（日） https://d-reserve.jp/GSEA002F01400/GSEA002A01?hotelCode=0000001674&pl=PL00062466 ・7月31日（金）～8月2日（日） https://d-reserve.jp/GSEA002F01400/GSEA002A01?hotelCode=0000001674&pl=PL00062470

◆都会のオアシス「The Day Osaka」

当ホテルは、自然と調和したガーデンを中心にログハウス・本館・新館ネストの3タイプ の客室を配し、ガーデンを望むレストランや焚き火リビング、全天候型BBQ場を備えています。 ホテル全体の広さは、阪神甲子園球場の総面積とほぼ同等の約3.4万平方メートル。その大半を占めるガーデンが、都会の中とは思えない開放感を生み出しています。

https://theday.osaka/

【本件に関するお問い合わせ先（メディア関係者様）】

The Day Osaka 〒554-0042 大阪市此花区北港緑地2-3-75 公式サイト https://theday.osaka/ 06-6460-6688 /受付 9:00-21:00 広報担当：大角（おおすみ）maishima_pr@castlehotel.co.jp