株式会社いえらぶGROUPのグループ会社である株式会社いえらぶ琉球（本社：沖縄県那覇市、代表取締役：新井つかさ、以下「いえらぶ琉球」）は、2025年4月、社内コミュニケーションの活性化を目的に、いえらぶ琉球ビル内にフリースペースをオープンしました。

会議室をリニューアルした本スペースは、食事や打ち合わせ、休憩など多目的に利用されており、部署や職種を超えた交流の場として活用されています。

開設から1年を迎えた今、社員アンケートを実施。利用実態や満足度、社内コミュニケーションへの変化について、実際の社員の声とともにご紹介します。

■フリースペースで社食提供をはじめた背景

いえらぶ琉球では、AIエンジニアやディレクター、マーケター、デザイナーなど、さまざまな職種のメンバーが連携しながら業務を進めています。事業拡大に伴い社員数も増加するなかで、部署や職種を超えて気軽にコミュニケーションをとれる機会や、社員がほっと一息つける環境づくりの必要性を感じていました。 また、日々忙しく働く社員に、少しでも健康的な食事をとってほしいという想いから、社食提供をスタート。ランチをきっかけに自然な会話が生まれ、部署を超えたつながりが広がる場を目指してきました。

■フリースペースの特長

●朝・昼・夜を通して利用でき、食事・打ち合わせ・休憩など幅広い用途で活用できる多目的空間

●ランチをきっかけに、部署や職種を超えた自然なコミュニケーションが生まれる環境

●無添加おにぎりや天然酵母パンなど身体にも地域にもやさしい社食の提供、イベントの開催も

■いえらぶ琉球の社員に行ったアンケートの結果

▼フリースペースの利用頻度を教えてください

▼フリースペースの主な利用目的を教えてください

▼フリースペースについて、満足度を教えてください

▼フリースペースがきっかけで生まれた、印象的な出来事やエピソードを教えてください

■フリースペース誕生から1年、社員同士のつながりに変化

株式会社いえらぶ琉球 代表取締役 新井つかさ よりコメント 私自身も、いろんな部署の社員とのコミュニケーションが増えたと感じます。休憩中や業務中、執務室では「邪魔しちゃ悪いかな」と雑談をするのをためらうこともありますが、フリースペースだと遠慮なく話せるのがいいです。 社員同士も、会議とは違う偶然のコミュニケーションから新しいアイデアが生まれたり、自分以外のチームメンバーのことを知る機会にもなっていて、フリースペースを作って正解だったと感じます。軽食もしっかり活用してもらえて嬉しいです。 この1年間、フリースペースのラインナップは社員の意見を聞きながらブラッシュアップしてきましたが、これからもより社員に愛されるフリースペースとなるよう改善を重ねていきたいと思います。 ▼いえらぶ琉球では、今年1月にコーポレートサイトをリニューアル！詳細はこちらから https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000725.000008550.html ▽本リリースに関する問い合わせ https://ielove-cloud.jp/news/entry-1393#mail

■株式会社いえらぶ琉球について

いえらぶ琉球は沖縄県那覇市に拠点を置く、SaaS型の業務支援サービスを展開するIT企業です。ホームページ制作、ウェブコンサルティング、AIシステムの開発などのソリューションで、株式会社いえらぶGROUPのグループ会社として、不動産業界に特化したクラウドサービスの提供を通じ、業務効率化・集客支援・データ活用など多方面からDX（デジタルトランスフォーメーション）を推進しています。 会社名：株式会社いえらぶ琉球 代表者：代表取締役 新井つかさ 設立 ：2014年1月 所在地：沖縄県那覇市天久795-3 いえらぶ琉球ビル 電話 ：098-860-2080／FAX：098-860-2081 コーポレートサイト：https://www.ielove-ryukyu.co.jp/ いえらぶ琉球公式note：https://note.com/fancy_hebe6084

■いえらぶGROUPについて

いえらぶGROUPは、「いい家選ぶ、いえらぶ。」のミッションステートメントをもとに、誰もが安心して住まい選びができる明日をつくります。 不動産業界向けのバーティカルSaaS「いえらぶCLOUD」「いえらぶBB」は全国44,000社以上で利用されており、利用企業のDXを推進しています。 今後も業界への利益相反の配慮を重視し、不動産取引業には参入せず、誰もが安心して利用できる、公平な不動産プラットフォームを実現していきます。 会社名：株式会社いえらぶGROUP 代表者：代表取締役 岩名泰介 設立 ：2008年1月 資本金：3,825万円 所在地：東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル50階 コーポレートサイト：https://www.ielove-group.jp/ 不動産事業者向けサービス紹介サイト：https://ielove-cloud.jp/ 不動産ポータルサイト：https://www.ielove.co.jp/ ＊グループ各社で「家賃保証」「ライフライン取次」「駐車場運営管理」「SNS・動画マーケティング」「賃貸管理業務BPO」「AI間取り」など幅広い業務支援も事業展開

▼本リリースに関する取材のお問い合わせについては、以下のフォームからご連絡ください

https://www.ielove-group.jp/contact/ 株式会社いえらぶGROUP 広報課 担当：小玉、秋吉 TEL：03-6911-3955 メール：pr@ielove-group.jp