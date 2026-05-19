クローラロボット開発プラットフォーム「CuGo V4.5」を2026年5月19日より販売開始

株式会社CuboRexCuGo V4.5

株式会社CuboRex（東京都葛飾区、代表取締役：嘉数 正人）は、クローラロボット開発プラットフォーム「CuGo」シリーズの最新モデル「CuGo V4.5」を2026年5月19日より販売開始いたします。

CuGo V4.5は、研究機関・大学・ロボット開発企業を主な対象として、AGV（無人搬送車）や自律移動ロボットの開発基盤として設計されました。従来モデル（CuGo V4）の高い走破性・防水性を継承しつつ、最高速度の約2.4倍向上、フラットな荷台への刷新、外付けバッテリーへの対応、ROSプログラムから無線通信による制御への対応など、現場での実用性と開発の自由度を大幅に高めています。

■ 開発の背景

近年、物流・製造・農業・インフラ点検など多様な領域でAGV・AMRの実用化が加速しています。一方で、研究・開発フェーズにおいては「堅牢で信頼性の高いベースプラットフォームが少ない」「ハードウェアの制約が開発速度のボトルネックになる」という課題が多くの開発現場で共有されていました。

こうした声を受けてCuboRexは、CuGo V4で培った実績をもとに、よりAGV開発ユースケースに特化した「CuGo V4.5」を開発。搬送ロボット開発の試作・検証から量産前評価まで、開発サイクルを加速させるプラットフォームとして提供します。

■ 製品の主な特長

１. 最高速度 約4.4 km/h - 従来比2.4倍の走行性能

マブチモーター製・小型大出力ブラシレスDCモーター（200W×2）の採用により、最高速度をCuGo V4の1.8 km/hから約4.4 km/hへ向上。物流・搬送用途の実証実験に求められる動作速度域をカバーします。出荷時の最高速度は安全のため3.6 km/hに設定されており、専用プログラムにより最大4.4 km/hまで変更可能です。

２. フラット荷台設計 - AGV/AMR開発に最適化されたプラットフォーム

従来モデルでは荷台に取り付けられていた制御ボックスを車体下部に収納し、積載部をフラット（500×380×高さ85mm）に刷新。上部搭載機器の設計自由度が大幅に向上し、ロボットアーム・LiDAR・コンテナ等の積載カスタマイズが容易になります。荷台の高さ方向延長にも対応しています。

３. 外付けバッテリー給電に対応

充電・外部給電共用ポートを新搭載し、外付けバッテリーへの換装が可能になりました。長時間稼働が求められる現場での連続運用や、電力管理の柔軟性が向上します。標準バッテリー（LiFePO4 24V 6Ah）との互換性も維持しています。

４. ROSプログラムから無線通信による制御に対応

Raspberry Pi Pico 2W（Bluetooth搭載）の採用により、ROSプログラムから無線通信が可能になりました。ケーブルレスな開発環境を実現し、ROS 2・Navigation2スタックとのシームレスな統合をサポートします。

５. 車高の低減による安定性向上

制御ユニットの配置見直しにより車高を255mmへ低減（CuGo V4比 -65mm）。重心の低下により走行安定性が向上し、段差乗越や坂道走行での安全性が高まっています。

■ CuGo V4 vs V4.5 主要スペック比較

[表: https://prtimes.jp/data/corp/22568/table/89_1_2200021f3c8d17eafb76c28f01e764aa.jpg?v=202605190251 ]

★は新機能・新対応項目。防水等級の変更（IP65→IP54）はフラット荷台化に伴うトレードオフです。

■ 想定ユーザー・用途

対象ユーザー

- 大学・研究機関のロボット研究室（AGV・AMR・自律移動ロボット研究）- ロボット開発企業・スタートアップの試作・PoC開発チーム- 物流・製造・農業・インフラ点検向けロボット開発エンジニア- ROS 2を用いた自律走行システムの開発者

主な用途

AGV（無人搬送車）・AMR（自律移動ロボット）の開発基盤

ROS 2 / Navigation2スタックを活用した自律走行ロボットの試作

工場・物流倉庫内の搬送ロボット実証実験

■ 製品概要

製品名 CuGo V4.5（キューゴー ブイヨンテンゴ）

販売開始日 2026年5月19日（火）

価格 900,000円（税抜き）／990,000円（税込）

同梱品 充電器・無線プロポ・取扱説明書

制御ソフト ROS 2、Arduino（GitHubにて公開）

購入方法 オンラインストア（cuborex.myshopify.com）にて予約受付開始

製品ページ https://cuborex.com/product/?id=33

■ 主要スペック

寸法（本体） 幅561 × 奥行590 × 高さ255 mm

積載部寸法 幅500 × 奥行380 × 高さ85 mm（カスタマイズ可）

重量 27 kg（本体のみ）

最高速度 約4.4 km/h（出荷時設定：3.6 km/h）

可搬重量 最大80 kg

連続稼働時間 約1時間（積載80 kg・最高速時）～最大3時間（無積載・低速時）

防水等級 IP54相当

バッテリー LiFePO4 24V 6Ah（外付けバッテリーへ換装可）

登坂能力 ～20°（積載60 kg）

段差乗越 ～7.0 cm（積載40 kg）

コントローラ CuboRex製車両コントローラ＋Raspberry Pi Pico 2W

通信 USB / UART / Bluetooth（予定）

■ 会社概要

社名 株式会社CuboRex（キューボレックス）

設立 2016年3月31日

代表取締役 嘉数 正人

所在地 〒124-0023 東京都葛飾区東新小岩2丁目6-2

事業内容 クローラユニット・ロボット開発プラットフォームの製造・販売

URL https://cuborex.com