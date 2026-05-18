人気作家も来場！アートのある暮らしを身近に ｜大丸心斎橋店「ART SHINSAIBASHI」開催

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株式会社　大丸松坂屋百貨店

大丸心斎橋店では、ファインアートからコンテンポラリーアートまでさまざまなアート作品が一堂に集結するアート催事「ART SHINSAIBASHI」を開催いたします。会場ではグラフィティ・アートの先駆者として知られるニック・ウォーカーや、パワフルな作風で知られる篠原有司男など、人気の現代アートを多彩に取り揃えております。期間中は複数作家の来場イベントもご用意。展示即売で、その場でアートをお買い求めいただくことも可能です。心豊かな暮らしへと誘うアートの世界を、ぜひご体感ください。



〈会場〉


■心斎橋PARCO 14階 PARCO HALL/SPACE 14： 6月18日(木)～22日(月)


■大丸心斎橋店 本館1階 御堂筋側イベントスペース：6月10日(水)～23日(火)
■大丸心斎橋店 本館8階 アールグロリュー ギャラリー オブ オーサカ：6月10日(水)～30日(火)



心斎橋PARCO 14階 PARCO HALL

■会期：2026年6月18日(木)～22日(月) 10時～19時 ※最終日は17時閉場。ご入場は閉場時間の30分前まで



「Vandal Times Osaka」 76.4×76.1cm　ステンシル、キャンバスにスプレー　2026年
ニック・ウォーカー 来日記念特集

イギリス・ブリストル生まれの、グラフィティ・アートの先駆者が来日！ユーモアあふれるステンシル作品をはじめ、常に進化を続ける個性的な作品の数々をご紹介します。



■作家来場日：6月20日(土)・21日(日)・22日(月) 各日10時～12時、14時～17時





世界のアートシーンを席巻した現代アート作家の作品が集結！

DOLK「Kitty red」98×68cm　スプレー、マーカー、シルクスクリーン　ed.1/1　2021年　税込2,650,000円

SheOne「SILENT STORM HAND FINISHED／GREY」60.0×50.2cm　シルクスクリーン、手彩色　ed.25　2024年　税込297,000円

Jamie Reid「OLD QUEEN - ROYAL BLUE／SILVER 101.6×73.6cm　シルクスクリーン　ed.350　1997年　税込550,000円

心斎橋PARCO 14階 SPACE 14

■会期：2026年6月18日(木)～22日(月) 10時～19時 ※最終日は17時閉場。ご入場は閉場時間の30分前まで


篠原 有司男 特集

グローブでパンチしながら原色を大胆に使って描く「ボクシング・ペインティング」が代名詞。



「中秋の名月シリーズ」38×47cm　キャンバスにアクリル　2023年　税込1,650,000円

「金閣寺と蛙」70×40×60cm　カーボード、ミクストメディア　2012年　税込2,860,000円

「虎」70×55cm　シルクスクリーン　1971年　税込880,000円

日本画人気作家特集

平田 望　■作家来場日：6月20日(日) 11時～17時



「Eyes speak.」F4号　紙本岩彩　税込264,000円

中尾 博恵　■作家来場日：6月20日(日)・21日(月) 各日10時～17時



「Nirvana」紙に墨、岩絵具、金泥、プラチナ泥　共シール　税込198,000円

棟方 志功と日本画・洋画展

棟方 志功「花深円窓妃図」 41.6×51.8cm　倭画　棟方志功鑑定委員会鑑定登録証　税込18,700,000円

現代アートPOP UP SHOP


■6月10日(水)～6月16日(火) / 大丸心斎橋店 本館1階 御堂筋側イベントスペース



チャールズ・ファジーノ 3Dアート展


■6月17日(水)～6月23日(火) / 大丸心斎橋店 本館1階 御堂筋側イベントスペース



篠田 桃紅 展 ～時をこえる抽象の美～


■6月10日(水)～6月16日(火) / 大丸心斎橋店 本館8階 アールグロリュー ギャラリー オブ オーサカ



詳細を見る :
https://www.daimaru.co.jp/shinsaibashi/art_shinsaibashi/