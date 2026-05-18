人気作家も来場！アートのある暮らしを身近に ｜大丸心斎橋店「ART SHINSAIBASHI」開催

株式会社 大丸松坂屋百貨店

大丸心斎橋店では、ファインアートからコンテンポラリーアートまでさまざまなアート作品が一堂に集結するアート催事「ART SHINSAIBASHI」を開催いたします。会場ではグラフィティ・アートの先駆者として知られるニック・ウォーカーや、パワフルな作風で知られる篠原有司男など、人気の現代アートを多彩に取り揃えております。期間中は複数作家の来場イベントもご用意。展示即売で、その場でアートをお買い求めいただくことも可能です。心豊かな暮らしへと誘うアートの世界を、ぜひご体感ください。

〈会場〉

■心斎橋PARCO 14階 PARCO HALL/SPACE 14： 6月18日(木)～22日(月)

■大丸心斎橋店 本館1階 御堂筋側イベントスペース：6月10日(水)～23日(火)

■大丸心斎橋店 本館8階 アールグロリュー ギャラリー オブ オーサカ：6月10日(水)～30日(火)

心斎橋PARCO 14階 PARCO HALL

■会期：2026年6月18日(木)～22日(月) 10時～19時 ※最終日は17時閉場。ご入場は閉場時間の30分前まで

「Vandal Times Osaka」 76.4×76.1cm ステンシル、キャンバスにスプレー 2026年ニック・ウォーカー 来日記念特集

イギリス・ブリストル生まれの、グラフィティ・アートの先駆者が来日！ユーモアあふれるステンシル作品をはじめ、常に進化を続ける個性的な作品の数々をご紹介します。

■作家来場日：6月20日(土)・21日(日)・22日(月) 各日10時～12時、14時～17時

心斎橋PARCO 14階 SPACE 14

世界のアートシーンを席巻した現代アート作家の作品が集結！DOLK「Kitty red」98×68cm スプレー、マーカー、シルクスクリーン ed.1/1 2021年 税込2,650,000円SheOne「SILENT STORM HAND FINISHED／GREY」60.0×50.2cm シルクスクリーン、手彩色 ed.25 2024年 税込297,000円Jamie Reid「OLD QUEEN - ROYAL BLUE／SILVER 101.6×73.6cm シルクスクリーン ed.350 1997年 税込550,000円

■会期：2026年6月18日(木)～22日(月) 10時～19時 ※最終日は17時閉場。ご入場は閉場時間の30分前まで

篠原 有司男 特集

グローブでパンチしながら原色を大胆に使って描く「ボクシング・ペインティング」が代名詞。

「中秋の名月シリーズ」38×47cm キャンバスにアクリル 2023年 税込1,650,000円「金閣寺と蛙」70×40×60cm カーボード、ミクストメディア 2012年 税込2,860,000円「虎」70×55cm シルクスクリーン 1971年 税込880,000円日本画人気作家特集

平田 望 ■作家来場日：6月20日(日) 11時～17時

「Eyes speak.」F4号 紙本岩彩 税込264,000円

中尾 博恵 ■作家来場日：6月20日(日)・21日(月) 各日10時～17時

「Nirvana」紙に墨、岩絵具、金泥、プラチナ泥 共シール 税込198,000円棟方 志功と日本画・洋画展棟方 志功「花深円窓妃図」 41.6×51.8cm 倭画 棟方志功鑑定委員会鑑定登録証 税込18,700,000円

現代アートPOP UP SHOP

■6月10日(水)～6月16日(火) / 大丸心斎橋店 本館1階 御堂筋側イベントスペース

チャールズ・ファジーノ 3Dアート展

■6月17日(水)～6月23日(火) / 大丸心斎橋店 本館1階 御堂筋側イベントスペース

篠田 桃紅 展 ～時をこえる抽象の美～

■6月10日(水)～6月16日(火) / 大丸心斎橋店 本館8階 アールグロリュー ギャラリー オブ オーサカ

詳細を見る :https://www.daimaru.co.jp/shinsaibashi/art_shinsaibashi/