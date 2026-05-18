お家ドクター火災保険商品公式キャラクター・日新火災の青い犬 「ご当地ゆるキャラトレカ」配付のお知らせ

日新火災海上保険株式会社

日新火災海上保険株式会社（本社：東京都千代田区、取締役社長：織山 晋、以下「日新火災」）は,

「お家ドクター火災保険」の商品公式キャラクターである「日新火災の青い犬」のご当地ゆるキャラトレカの配付を開始することをお知らせいたします。

日新火災の「お家ドクター火災保険」は、持ち家にお住まいの多くのお客さまからのご評価とご支持を受け、新規販売件数が累計 4 万件を突破しています（2023 年 1 月の販売開始から 2025 年 9 月末時点）。

この度、「お家ドクター火災保険」の商品公式キャラクターである「日新火災の青い犬」のご当地ゆるキャラトレカを制作いたしましたので、2026 年 5 月 15 日より当社営業店で配付をいたします。【キャラクター紹介】

日新火災の青い犬は、屋根のような耳がチャームポイントの犬のお医者さんです。

みんなのお家を元気な状態に保つことが大好きで、元気いっぱいで賢く、いざというときはとっても頼りになるジェントル犬です。

【トレカの特徴】

全国各地の特色をデザインに取り入れ、その土地ならではの魅力を表現しています。カードの裏面には、各地を訪れた日新火災の青い犬のかわいらしいコメントを添えています。

【配付場所】

・日新火災の営業支店・支社にてお渡しします(ご来店時の手交)。

・日新火災の営業店のご案内：https://www.nisshinfire.co.jp/company/shop.html

【配付条件】

日新火災の「商品公式 Instagram のフォロー」および「商品公式 LINE アカウントの友だち追加」をいただいた方にお渡しします。

※配付時に、Instagram のフォロー画面および LINE の友だち追加画面を確認させていただきます。

・商品公式 Instagram : https://www.instagram.com/nisshinfire_official/

・商品公式 LINE アカウント:https://line.me/R/ti/p/@541btdmj

【注意点】

・各営業店の営業時間内（9:00～17:00）でのお渡しとなります。

・土日祝日・年末年始など、営業店の休業日は配付できません。

・郵送対応はいたしません。

・おひとりにつき 2 枚までのお渡しとなります。

・配付は個人の収集用に限り、転売行為を固く禁止します。

・数量限定のため、なくなり次第配付終了となります。

・在庫状況に関する個別のお問い合わせにはお答えできません。

・トレカの返品・交換はお受けできません。

・組織変更により、配付場所が異なる場合がございますので、予めご了承ください。

▼お家ドクター火災保険公式サイト

https://direct.nisshinfire.co.jp/jiyujizai/

▼日新火災の青い犬 LINE 公式スタンプ

https://store.line.me/stickershop/product/33083899/ja

日新火災は、お客さま一人ひとりに合わせた安心で価値のあるサービスをお届けできるよう、引き続き取り組んでまいります。

以上