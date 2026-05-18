久米仙酒造 初のシングルモルトがTWSC 2026 最高金賞受賞　沖縄発ウイスキーの新たな一歩

久米仙酒造株式会社

久米仙酒造株式会社（本社：沖縄県那覇市仲井真155 代表取締役：比嘉洋一）は、世界のウイスキーおよびスピリッツを審査するアジア最大級の酒類品評会「東京ウイスキー＆スピリッツコンペティション (TWSC) 2026」において久米仙酒造初となるモルトウイスキー「那覇蒸留所 シングルモルト ニューボーン2025」が最高金賞を受賞しました。

また同コンペティションでは、計4商品が金賞以上を受賞し、久米仙酒造のウイスキーおよび泡盛づくりへの取り組みが高く評価されました。

洋酒部門受賞結果 :https://tokyowhiskyspiritscompetition.jp/2025/wp-content/uploads/2026/05/TWSC2026_yoshu_result.pdf焼酎・泡盛部門 受賞結果 :https://tokyowhiskyspiritscompetition.jp/2025/wp-content/uploads/2026/05/TWSC2026_shochuawamori_result.pdf

最高金賞：那覇蒸留所 シングルモルト ニューボーン 2025

金賞：沖縄 ISLAND BLUE 8年

金賞：OKINAWA ISLAND BLUE SINGLE MALT NEWBORN 2025 Cask Strength

金賞：沖縄 ISLAND BLUE 泡盛 50度

TWSC 2026 受賞商品の詳細

【最高金賞】 那覇蒸留所 シングルモルト ニューボーン 2025

那覇蒸留所から生まれる新しい物語

厳選した国産モルトを原料に使用し、仕込み水には全国名水百選に選ばれた沖縄県南城市の垣花樋川（かきのはなひーじゃー）の中硬水を採用。原料と水の双方において純国産にこだわりました。

沖縄特有の亜熱帯気候は熟成を早める特徴がありますが、本商品ではリフィルの樽を使用することで、過度な樽香を抑えながら時間をかけて穏やかに熟成。ニューボーンならではのフレッシュさと、将来の熟成を想起させる味わいに仕上げています。

数量限定で販売された本商品は現在完売しておりますが、今回の受賞を契機として、今後展開予定のシングルモルトシリーズへの期待を高める象徴的な一本となりました。

商品名：那覇蒸留所 シングルモルト ニューボーン 2025

容量：200ml

品目：ウイスキー

アルコール度数：50度

【金賞】 沖縄 ISLAND BLUE 8年 40度

亜熱帯気候が育む個性と洗練されたバランス

商品名：沖縄 ISLAND BLUE 8年 40度

容量：700ml

品目：ウイスキー

アルコール度数：40度

【金賞】 OKINAWA ISLAND BLUE SINGLE MALT NEWBORN 2025 Cask Strength

力強さと純粋さが共存する原酒の魅力

商品名：OKINAWA ISLAND BLUE SINGLE MALT NEWBORN 2025 Cask Strength

容量：700ml

品目：ウイスキー

アルコール度数：62度

【金賞】 沖縄 ISLAND BLUE 泡盛 50度

伝統と革新が融合した力強い一滴

商品名：沖縄 ISLAND BLUE 泡盛 50度

容量：500ml

品目：泡盛

アルコール度数：50度

代表取締役 比嘉洋一 コメント

今回、久米仙酒造としては初となるシングルモルトウイスキーがアジア最大級の酒類品評会で最高金賞を受賞できましたことを、大変光栄に思っております。

これまでの酒づくりで培ってきた技術を活かし、沖縄から世界に通用するウイスキーづくりへの挑戦を続けてまいりました。

今回の受賞を新たなスタートとし、今後も沖縄の風土や気候を活かした酒づくりを追求しながら、沖縄発のウイスキー文化を発信してまいります。

東京ウイスキー＆スピリッツコンペティション（TWSC）について

日本発の国際的な酒類コンペティションとして、日本文化が育んだ繊細な味覚をもとに世界中のウイスキーおよびスピリッツを審査するアジア最大級の品評会です。

久米仙酒造について

久米仙酒造株式会社は、沖縄県那覇市にて1952年に創業した蒸溜所。

「豊かな今と未来をつくる一歩進んだ酒づくり」をモットーに、泡盛という沖縄の伝統的な蒸留酒を守りながらも、常に革新を追求し続けています。

また、ウイスキーショップ「OKINAWA BLUE」を沖縄および東京に5店舗展開し、沖縄発ウイスキー文化の発信に取り組んでいます。

公式サイト：https://kumesen.co.jp/