ハクバ写真産業株式会社（本社：東京都墨田区）は、業界最高クラスの超低反射・高透明さを誇るデジタルカメラ用液晶保護フィルムにPanasonic「LUMIX TX3」専用1製品を追加いたします。

反射光を低減し常に高い視認性を実現。業界最高クラスの全光線透過率95.6%の透明度で、正確な色調と明暗の階調をストレートに映し出します。

超低反射・高透明

指紋や水をはじくフッ素コート

埃を寄せ付けない帯電防止性

傷に強いハードコート処理(表面硬度 3H)

気泡が消える

置くだけで貼り付く

失敗しても貼り直し可能

ぴったり専用サイズ

超極細繊維液晶クリーナー付き

安心の日本製

■Panasonic LUMIX TX3 / TZ99 / FZ85D 専用 液晶保護フィルムIII

希望小売価格 ：1,970円（税込） 発売開始日 ：2026年05月18日 URL ：https://www.hakubaphoto.jp/news/1328

【会社概要】

商号 ： ハクバ写真産業株式会社 所在地 ： 東京都墨田区亀沢1丁目3番地7号 設立 ： 昭和30年6月（1955年） 事業内容 ： カメラアクセサリー、携帯端末アクセサリーの販売 資本金 ： 5,000万円 URL ： https://www.hakubaphoto.co.jp