『チェーホフも鳥の名前』が2026年7月17日 (金) ～ 2026年7月19日 (日)に京都府立文化芸術会館（京都府 京都市上京区 寺町通広小路下ル東桜町 1）にて上演されます。 チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

●作品について

https://www.confetti-web.com/events/15206 https://knitcap.jp/bird2026/

日本とロシアに挟まれた島、サハリン。 この島に「チェーホフ」と名付けられた街があるのをご存知でしょうか。 ロシア人、日本人、朝鮮人、ニヴフやアイヌなどの北方民族――この街に暮らした様々な人々が、ときに国家間の思惑によって翻弄されながらも生活する様子を、アントン・チェーホフや宮沢賢治ら、かつてこの島を訪れた作家達の眼差しとともに辿ります。 サハリンのある街と人々の暮らしを描いた、約100年のクロニクル。 ●作・演出（ごまのはえ）より 「チェーホフも鳥の名前」は2019年に初演した作品です。私たちの本拠地京都では初めての上演です。初演から7年がたち樺太／サハリンを取り巻く状況も変わり続けています。今回の公演を通じてどんな発見があるのか、私たちも楽しみです。終演後はロビーにおりますので、ぜひ喋りかけてくださいね。お待ちしております。

●作品のあゆみ

本作『チェーホフも鳥の名前』は、京都を拠点に活動する劇団 ニットキャップシアターが、ごまのはえ の作・演出により2019年にアイホール（兵庫県伊丹市）で初演。好評を博し、2022年に再びアイホールと、東京の座・高円寺１で再演した作品です。 2023年2月に戯曲が、「令和4年度 希望の大地の戯曲賞『北海道戯曲賞』大賞」を受賞。2024年にはその受賞公演として、札幌と大空町の2会場で念願の北海道公演を上演しました。 2026年の今回は、初めての地元京都と再びの札幌の2都市で上演。京都公演の会場である京都府立文化芸術会館は、2010年に本作の源流の一つである『チェーホフの 御座舞（おざぶ）』を企画・上演した劇場でもあります。 本拠地である京都や関西の皆さんに、初演から7年を経て成長してきた作品をお届けできればと思っています。 どうぞお楽しみに！ ※札幌では「札幌演劇シーズン2026 プログラムディレクターズチョイス」として、2024年にオープンしたジョブキタ北八劇場で上演します。（札幌公演のチケットは「札幌演劇シーズン事務局」より6月1日から発売予定です。） ※北海道戯曲賞ウェブサイトの「アーカイブ【第9回 2022年度(令和4年度)】」にて、『チェーホフも鳥の名前』の戯曲と、受賞時の選評をお読みいただけます。ぜひご覧ください。

https://haf.jp/gikyoku.html

●サハリンとは？ 北海道の宗谷岬から約43km北にある島。 昔からたくさんの民族が、日本と大陸の双方と交流をもちながら暮らしていた。 近代以前はどこの国にも所属していなかったが、ロシアのシベリア開拓や日本の近代化以降は、両国の国境地帯として何度も戦火にみまわれた。 日本統治時代は、島の南側は「 樺太（からふと）」と呼ばれ多くの日本人や朝鮮人たちが暮らしていた。 終戦後は住民の多くが日本に引き揚げた一方で、国家間の様々な事情などによりサハリンに残留した人も多い。現在は「サハリン州」として事実上ロシア連邦に属しており、ロシア、朝鮮、日本、北方民族の人々が多文化的な生活を営んでいる。

公演概要

『チェーホフも鳥の名前』 公演期間：2026年7月17日 (金) ～ 2026年7月19日 (日) 会場：京都府立文化芸術会館（京都府 京都市上京区 寺町通広小路下ル東桜町 1） ■出演者 門脇俊輔、澤村喜一郎、仲谷萌、西村貴治、山谷一也 石原菜々子、大路絢か、千田訓子、山岡美穂 パーカッション：田辺響 歌：黒木夏海 ■スタッフ 作・演出：ごまのはえ 舞台監督：河村都（華裏） 照明：葛西健一 音響：三橋琢 映像：堀川高志（kutowans studio）、飯阪宗麻（NOLCA SOLCA Film） 写真協力：後藤悠樹 音楽協力：北航平（coconoe / studio guzli） 大道具：竹腰かなこ 衣装：清川敦子（atm） 小道具：仲谷萌 演出助手：小山裕暉 舞台監督助手：越賀はなこ 朝鮮語翻訳：徐義才 朝鮮語監修：金民樹（劇団タルオルム） ニヴフ語指導：白石英才（札幌学院大学） 岩手弁指導：劇団らあす（花巻市） 絵：竹内まりの 宣伝美術：山口良太（slowcamp） 制作：門脇俊輔、澤村喜一郎、高田晴菜、山粼茉由、植村純子 協力：kondaba、原脈、万博設計、合同会社いった 資料協力：一般社団法人全国樺太連盟、NPO法人日本サハリン協会 企画・製作・主催：一般社団法人毛帽子事務所、ニットキャップシアター 共催：指定管理者 創［（公財）京都文化財団・（株）コングレ共同事業体］ 助成：文化庁文化芸術振興費補助金（舞台芸術等総合支援事業（公演創造活動））・独立行政法人日本芸術文化振興会 ■公演スケジュール 2026 年 7 月 17 日（金） 18 時開演 2026 年 7 月 18 日（土） 14 時開演 2026 年 7 月 19 日（日） 14 時開演 ※受付開始は開演の45分前、開場は開演の30分前 ※上演時間は約 3 時間（途中休憩あり） ■チケット料金 一般：4,000 円 ユース・学生：2,500 円 高校生以下：1,000 円 ペア（2 名分）：7,500 円 （全席自由・税込）

◎お問合せ

ニットキャップシアター / 一般社団法人毛帽子事務所 TEL 090-7118-3396（劇団） E-mail contact@knitcap.jp 劇団ウェブサイト https://knitcap.jp 公演特設サイト https://knitcap.jp/bird2026/

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