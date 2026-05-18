クリーニング店にあったら嬉しいサービス1位は「シミ抜き無料」。利用者が求めるクリーニングの理想とは？

株式会社NEXER

■クリーニング利用者が本当に求めている「プラスαのサービス」とは

衣替えの季節や大切な衣類のお手入れに欠かせないクリーニング。

しかし、ただ洗って返してもらうだけでなく、「もう少しこういうサービスがあったら嬉しいのに」と感じたことのある方も多いのではないでしょうか。

ということで今回は宅配クリーニングのリナビスと共同で、事前調査で「クリーニングを利用したことがある」と回答した全国の男女400名を対象に「クリーニング店に求めるプラスαのサービス」についてのアンケートをおこないました。

※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「株式会社NEXERと宅配クリーニングのリナビスによる調査」である旨の記載

・宅配クリーニングのリナビス（https://rinavis.com/）へのリンク設置

・該当記事（https://rinavis.com/blog/survey_202605）へのリンク設置

「クリーニング店に求めるプラスαのサービスに関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年3月5日 ～ 3月9日

調査対象者：事前調査で「クリーニングを利用したことがある」と回答した全国の男女

有効回答：400サンプル

質問内容：

質問1：クリーニング店に「あったら嬉しい」と思うサービスは何ですか？

質問2：その理由を教えてください。

質問3：クリーニング店から戻ってきた衣類に対して、「もう少しこうしてほしかった」と思ったことはありますか？

質問4：クリーニング店から戻ってきた衣類に対して、「もう少しこうしてほしかった」と思ったことを教えてください。

質問5：仕上がりに満足できなかった場合、「無料で再仕上げ」してもらえるなら安心感は増しますか？

質問6：その理由を教えてください。

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100％にならない場合があります。

■41.3％が、クリーニング店にあったら嬉しいサービスとして「シミ抜き無料」と回答

まず、クリーニング店に「あったら嬉しい」と思うサービスについて聞いてみました。

その結果「シミ抜き無料」が41.3％で圧倒的な1位となりました。2位以降は「毛玉取り」が10.0％、「ほつれ直し」が9.5％、「長期保管サービス」が7.8％と続いています。

それぞれの回答理由について聞いてみたので、一部を紹介します。

「シミ抜き無料」と回答した方

・家でシミ抜きをしてもなかなか取れないのでクリーニング店でしてもらいたいけれど、料金が高い場合が多いため。（30代・女性）

・シミ抜きには結構お金が掛かるし、無料だと頼みやすい。（50代・女性）

・物価高続きで節約しているので、無料サービスはとてもありがたいから。（60代・男性）

「毛玉取り」と回答した方

・冬のニットの毛玉処理が本当に大変で、近年ニットを選ばなくなってきました。でも本当は好きなので、毛玉取りメニューがあれば利用したいです。（30代・女性）

・毛玉をなくしたら、もっと長く着られそうな服が今までいっぱいあったから。（40代・女性）

・毛玉取り器を使っているが、仕上がりがイマイチなので、プロにやって欲しい（60代・女性）

「ほつれ直し」と回答した方

・気づかずにほつれているところなどを補正してくれるのならうれしいから。（40代・女性）

・ほつれはどうしても放置しがちだから。（50代・男性）

・ほつれを直すことができませんので、クリーニングサービスの中で直してもらえるととても助かります。（70代・男性）

「長期保管サービス」と回答した方

・時期ではない衣料の置き場所に困るから。（40代・男性）

・冬物を夏の期間は目に入れたくないので預かってもらえるとありがたい。（50代・女性）

・仕事や家事で、閉店までに取りにいくことができないことが多いため。（50代・男性）

シミ抜きの料金負担を気にする声や、毛玉取り・ほつれ直しなど「自分ではうまくできない」作業への期待が多く寄せられました。年代を問わず共通しているのは、プロの技術に頼りたいという気持ちのようです。

■17.0％が、クリーニング店から戻ってきた衣類に「もう少しこうしてほしかった」と思ったことが「ある」と回答

続いて、クリーニング店から戻ってきた衣類に対して、「もう少しこうしてほしかった」と思ったことがあるかについて聞いてみました。

その結果「ある」と回答したのは17.0％、「ない」が83.0％という結果になりました。

大多数は仕上がりに満足しているものの、約6人に1人は何かしら不満を感じた経験があることがわかります。割合としては決して多くはありませんが、「せっかくお金を払ったのに」という気持ちを考えると、この17.0％は軽視できない数字です。

具体的に「もう少しこうしてほしかった」と思ったことを聞いてみたので、一部を紹介します。

「もう少しこうしてほしかった」と思ったこと

・思ったより汚れが取れなかったときに、「もっとしっかり汚れを取ってほしかった」「事前に取れなかったけど、こういうオプションをつかえばもっと綺麗になる場合がある」と連絡をくれたらそのオプションを使ったかもしれないのに、と思ったことがあります。（30代・女性）

・汗染みがしっかり抜けていなかった。（40代・男性）

・ワイシャツの黄ばみが落ち切れてなかったとき。（50代・男性）

・湿っていた。ちゃんと乾かしてほしかった。（60代・女性）

・タグが服に刺さっていたので、注意してほしかった。（60代・男性）

不満の内容としては、汚れやシミが十分に落ちていなかったという声が目立ちました。また、プレスの仕方やたたみ方の雑さ、仕上がり後の湿気など、細かな部分への指摘もあります。

■73.5％が「無料で再仕上げ」してもらえるなら安心感が「増す」と回答

最後に、仕上がりに満足できなかった場合、「無料で再仕上げ」してもらえるなら安心感は増すかについて聞いてみました。

その結果「とても増す」が38.5％、「やや増す」が35.0％で、合計すると73.5％の方が安心感が「増す」と回答しました。一方「あまり変わらない」は20.0％、「まったく変わらない」は6.5％にとどまっています。

それぞれの回答理由について聞いてみたので、一部を紹介します。

安心感が「増す」と回答した方

・自分が思っていた仕上がりと違ってもこうして欲しかったと言いやすくなるから。（20代・女性）

・再度仕上げてくれる上に、無料ということなら「ちゃんと対応してくれているんだな」と信頼できます。（30代・女性）

・技術に自信があり、良心的な振る舞いだと思うので。（50代・男性）

・そういうサービスがあること自体に安心できるから。（60代・男性）

・仕上がりに納得いかないとき、気兼ねなくだせる。（60代・女性）

安心感が「変わらない」と回答した方

・再仕上げとか申し訳なくて言い出せない。（30代・女性）

・また取りに行くのが面倒くさいから。（40代・男性）

・仕上がりに、難癖つけるのが苦手だから。（50代・女性）

・あまりこだわらないし、その分料金に上乗せされそう。（60代・男性）

・最初できれいにしてほしいから。（70代・男性）

「やり直しに応じてくれるお店なら、最初から丁寧に仕上げてくれるはず」という期待や、「不満があっても遠慮せず伝えられる」という心理的なハードルの低下など、無料再仕上げが利用者とお店の間に信頼関係を築くきっかけになっている様子がうかがえます。

一方で「再仕上げとか申し訳なくて言い出せない」「また持っていくのが面倒」といった声も少数ながらあり、サービスの存在だけでなく、利用しやすい仕組みづくりも重要であることがうかがえます。

■まとめ

今回の調査では、クリーニング利用者の4割以上が「シミ抜き無料」を最も望むサービスとして挙げ、続いて「毛玉取り」「ほつれ直し」にも一定のニーズがあることがわかりました。

仕上がりへの不満経験は17.0%に見られ、その内容は汚れ落ちの不十分さや仕上げの丁寧さに関するものが中心です。また、無料での再仕上げサービスに対しては7割以上が安心感の向上を実感しています。

クリーニングに求められるのは、ただ洗うことだけではありません。衣類を長く大切に着たいという気持ちに応えてくれるプラスαのサービスこそ、これからのクリーニング選びのポイントになるのではないでしょうか。

そんな要望に応えてくれるのが、2025年GMO顧客満足度ランキング 宅配クリーニング部門で顧客満足度総合第1位を獲得した「リナビス」です。

衣類の点数に応じたわかりやすいパック料金制を採用しており、シミ抜き・毛玉取り・ボタン付け・往復の送料・最大12ヶ月の保管まですべて料金に含まれています。

熟練職人があなたの大切な一着をわが子のように想い、一点一点丁寧に仕上げる「おせっかい」な宅配クリーニングを、ぜひ一度お試しください。

＜記事等でのご利用にあたって＞

・引用元が「株式会社NEXERと宅配クリーニングのリナビスによる調査」である旨の記載

・宅配クリーニングのリナビス（https://rinavis.com/）へのリンク設置

・該当記事（https://rinavis.com/blog/survey_202605）へのリンク設置

【リナビスについて】

社名：株式会社リナビス

所在地：〒677-0052 兵庫県西脇市和田町69

代表取締役：河野 晃久

Tel：050-3628-4810

URL：https://rinavis.com/

事業内容：「おせっかい」な無料サービスが魅力の宅配クリーニング。最大12ヶ月の長期保管やシミ抜き、毛玉取り、ボタン付けまで、熟練職人が真心を込めて対応します。衣類はもちろん、布団やテント、さらには専門技術が必要な皮革製品やバッグまで、幅広いアイテムを預けられる充実したコース展開が特徴です。

【株式会社NEXERについて】

本社：〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-5-2 ライズアリーナビル11F

代表取締役：宮田 裕也

URL：https://www.nexer.co.jp

事業内容：インターネットリサーチ、SEO、WEBブランディング、レビューコンテンツ、リアルショップサポート、WEBサイト制作