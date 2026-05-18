【無料ウェビナー】摩擦伝動ベルトの省エネ講座 2026
バンドー化学株式会社(本社:兵庫県神戸市)は、ウェビナー「摩擦伝動ベルトの省エネ講座2026」を開催いたします。
政府が2050年にカーボンニュートラルを目指すことを宣言しているなか、CO2排出量削減に向けた省エネ化の取り組みとして、商業施設や工場の現場などでは、省エネ対策のために設備全体の見直しがますます重要となっております。
そこで本ウェビナーでは、「省エネVベルト」や、さらに省エネが期待できる伝動システム製品「HFDsystem(R)」の省エネメカニズムおよび省エネ効果を最大限に引き出すためのメンテナンス方法について解説いたします。とくに、伝動システム製品「HFDsystem(R)」は、平ベルト・蛇行制御デバイス・オートテンショナを組み合わせてシステム化することで、従来のVベルトよりもさらに高い伝動効率や長寿命等を実現し、商業施設等の空調機や工場等の送風機、変電所等の排気ファンなどさまざまな産業機械に活用されている省エネ伝動システム製品です。
省エネ課題をお持ちの伝動ベルトを用いた機構の設計者の方や自社設備の保全担当者の方にぜひお聞きいただきたい内容となっております。
■開催概要
【テーマ】摩擦伝動ベルトの省エネ講座2026
【登壇者】バンドー化学株式会社 産業資材事業部 技術部 藤原 敬志
■開催情報詳細
【日 時】2026年5月28日（木）15時00分から16時00分（ライブ配信）
2026年6月 2日（火）10時00分から11時00分（アーカイブ配信）
16時00分から17時00分（アーカイブ配信）
【会 場】Web会議ツール「Zoom」を利用したオンラインセミナーとなります。
（別途アクセス方法をご連絡いたします）
【定 員】500名
【参加費】無料（事前登録制）
【お申込み】
以下の申込フォームからお申し込みいただきますよう、よろしくお願いいたします。
URL：https://marketing.bandogrp.com/JP-I-WB-260528-application.html(https://marketing.bandogrp.com/JP-I-WB-260528-application.html?prtimes)?prtimes(https://marketing.bandogrp.com/JP-I-WB-260528-application.html?prtimes)
※ お申込み期限：ライブ配信：5月28日(木) 正午、アーカイブ配信：6月2日 (火）正午。
※ 同業他社様やフリーメールでのお申し込みはお断りさせていただく場合がございます。
※ 内容および時間帯は、変更となる場合がございますので、予めご了承ください。
■当ウェビナーに関するお問い合わせ
バンドー化学株式会社 産業資材事業部 営業部
担当：遠藤 TEL: 06-7175-7422 E-mail: shoko.endo@bandogrp.com
以上