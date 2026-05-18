【試合結果】OsakaCitySC、第3節6-2で勝利し首位へ！
平素より、Osaka City SCの活動にご理解・ご支援を賜りまして誠にありがとうございます。
このたび、Osaka City SCは、5/16（土）に行われた「第61回 The KSLアストエンジ 関西サッカーリーグ Division2」において、BANDITO生駒と対戦し6-2で勝利。次戦は5/24(日)となります。
■試合概要
大会名：第61回 The KSLアストエンジ 関西サッカーリーグ Division2
対戦：Osaka City SC 6-2 BANDITO生駒
日時：2026年5月16日（土）14:00キックオフ
会場：J-GREEN堺 S4
■STARTING XI
■結果概要
対戦相手であるBANDITO生駒は、今シーズンの昇格同士。関西府県サッカーリーグ決勝大会では惨敗を喫した相手であり、本戦はリベンジ戦でもありました。
開始早々に先制点を決め、3点リードのまま後半へ。後半に2点を許したものの、DF寺村が合計3点を決める活躍を見せ、6-2と快勝。第3節終了時点で、勝ち点7・得失点差で暫定首位となっています。
たくさんのご声援、ありがとうございました！
<得点者>
5 寺村 浩平×3
7 里見 龍太郎
11 杉浦 力斗
9 野勢 日向太
■次戦について
次戦の概要は以下の通りです。
大会名：第61回 The KSLアストエンジ 関西サッカーリーグ Division2 第4節
対戦：神戸FC1970
日時：2026年5月24日（日）12:30キックオフ
会場：阪南大高見の里
住所：大阪府松原市河合4丁目305番1号
施設情報：https://kansaisl.jp/stadium/osaka/osaka_hannantakaminosato/
速報は、Osaka City SC公式アプリにて行います。
▽ダウンロードはこちら
https://apps.apple.com/jp/app/osaka-city-sc-%E5%85%AC%E5%BC%8F%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id6747104197
本リーグ戦の結果により関西サッカーリーグDivision1への昇格が決定します。「優勝」での昇格を目指し、次節もチーム一丸となり戦ってまいります。引き続き熱い応援をどうぞよろしくお願いいたします。
■Osaka City SCについて
Osaka City SCは、「大阪のど真ん中に、誰もが熱狂できるクラブを創る」という想いから誕生しました。「挑む者が世界を揺らす」をスローガンに掲げ、圧倒的な強さで「史上最速でのJリーグ昇格」を目指しています。
♦TEAM MISSION
“FOOTBALLを通じて世界中に夢を与え続ける”
OSAKA CITY SCの選手がピッチ上で喜怒哀楽を爆発させ、
勝利を目指す姿を通じて、大阪市、日本中、そして世界中の人々が
夢を追える世界を実現したいと思います。
♦TEAM VISION
“地域コミュニティの創生、人材の育成、中央区の目指す街作り”
スポーツの力で 人・企業・地域を繋げ、OSAKA CITY SCコミュニティを形成し、大阪市中央区の発展に貢献します。
■会社概要
・会社名：株式会社RAXUS Osaka City SC（親会社：ラグザス株式会社）
・代表者：代表取締役 山地泰平
・本社所在地：大阪府大阪市北区大深町3番1号グランフロント大阪タワーB 18階
・事業内容：OSAKA CITY SC チーム運営、スポーツイベントの企画・運営
・URL：https://www.osakacitysc.com/
・スポンサー/入団に関するお問い合わせ：https://www.osakacitysc.com/contact/
■Osaka City SC 公式SNS
Instagram：https://www.instagram.com/osakacity_sc/
X：https://x.com/osakacitysc
公式アプリ：https://web.playerapp.tokyo/team/23213/download
試合速報や限定情報をお届けしています。