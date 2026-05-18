2.5次元タレントグループ「シクフォニ」、しゃぶしゃぶ温野菜との初コラボキャンペーンの開催が決定！“お忍びデート”をテーマにした描き下ろしビジュアルや限定特典が登場

株式会社Noark

2.5次元タレントグループ「シクフォニ」は、株式会社レインズインターナショナルが展開する「しゃぶしゃぶ温野菜」にとって初となるIPコラボレーションとして、コラボキャンペーンを2026年5月20日（水）から7月14日（火）までの期間限定で開催することが決定いたしました。本コラボでは、「しゃぶしゃぶ温野菜でシクフォニメンバーと“お忍びデート”」をテーマに、描き下ろしビジュアルを使用した限定特典が付いてくるオリジナル食べ放題コースやドリンク、ポイントで貰えるオリジナル壁紙など、シクフォニの世界観を存分に楽しめる“推し活体験”をお届けいたします。

URL：https://www.onyasai.com//lp/202605_sixfoniaCP/

■シクフォニメンバーと“お忍びデート”へ。描き下ろしビジュアルが登場

今回のコラボテーマは、「しゃぶしゃぶ温野菜でシクフォニメンバーと“お忍びデート”」。描き下ろしビジュアルでは、「もしシクフォニメンバー本人が、しゃぶしゃぶ温野菜へお忍びで訪れたら？」というシチュエーションを表現しています。落ち着いた店内で一緒に食事を楽しむ空気感や、自然体の距離感を感じられるビジュアルは、まるで本当にメンバーと同じ時間を過ごしているかのような臨場感を感じられる仕上がりとなっています。

さらに、メンバーが着用している私服コーデには、本人たちの意見も反映。それぞれの好みや個性を取り入れたスタイリングとなっており、普段の活動とはまた異なる“素顔感”もお楽しみいただけます。店内でしゃぶしゃぶを囲みながら、推しメンバーとの特別な時間を過ごしているような、遊び心あふれる世界観にぜひご注目ください。

■描き下ろしイラストを使用した「オリジナルクリアカード付き食べ放題コース」を展開

本コラボでは、描き下ろしビジュアルを使用した「オリジナルクリアカード付き食べ放題コース」を販売いたします。通常の食べ放題コースに、税込330円を追加いただくことで、本コラボ限定の「オリジナルクリアカード（全6種）」付きコースへ変更可能となります。カードはランダム配布となっており、どのメンバーに出会えるかは開けてからのお楽しみです。

また、各メンバーによる“温野菜推しメニュー”も紹介される予定となっており、メンバーそれぞれの個性が感じられるおすすめメニューは必見です。さらに、「オリジナルクリアカード付きドリンク」も、本コラボ限定で登場いたします。「オリジナルクリアカード付き食べ放題コース」をご注文いただいたお客様限定でご注文可能となっており、ドリンクとともに限定クリアカードをお楽しみいただけます。ここでしか手に入らない限定デザインとともに、食事そのものを“推し活時間”として楽しめる特別な体験をお届けいたします。

■「シクフォニポイント」で交換できる限定デジタル特典も登場

しゃぶしゃぶ温野菜公式アプリでは、本コラボ限定企画として「シクフォニポイント」を実施。キャンペーン期間中、しゃぶしゃぶ温野菜へご来店いただき、会計時にアプリをレジでご提示いただくことで、会計金額（税込）の2％分が「シクフォニポイント」として付与されます。

通常メニューのご注文も対象となるため、日常のお食事を楽しみながら、自然にポイントを貯めることができます。貯まったポイントは、本コラボ限定のオリジナル特典と交換可能。描き下ろしイラストを使用したオリジナル待ち受け画像（全7種）をご用意しており、1種につき20ポイントで交換いただけます。シクフォニ×しゃぶしゃぶ温野菜コラボ限定壁紙を通して、コラボ終了後もシクフォニとの特別な時間をお楽しみいただけます。

■フォロー＆リポストキャンペーンでコンプリートセットが当たるチャンス

さらに、しゃぶしゃぶ温野菜公式Xにて、期間限定のフォロー＆リポストキャンペーンを開催。期間中、しゃぶしゃぶ温野菜公式Xから投稿される対象ポストをリポストいただいた方の中から、抽選で6名様に「オリジナルクリアカード全6種コンプリートセット」をプレゼントいたします。

【応募期間】

2026年5月20日（水）～6月7日（日）

今回のコラボは、食事・ビジュアル・デジタル特典・SNS企画まで、さまざまな形でシクフォニの世界観を体験いただける内容となっております。“お忍びデート”というテーマのもと、メンバーをより近くに感じられる空間や演出を通じて、ファンの皆さまに特別な時間をお届けいたします。ぜひこの機会に、しゃぶしゃぶ温野菜でしか味わえないシクフォニとのコラボレーションをお楽しみください。

■開催概要

キャンペーン名：シクフォニ × しゃぶしゃぶ温野菜 コラボキャンペーン

開催期間：2026年5月20日（水）～7月14日（火）

開催店舗：全国のしゃぶしゃぶ温野菜対象店舗

実施内容：１. オリジナルクリアカード付き食べ放題コース２. オリジナルクリアカード付きドリンク

３. デジタルコンテンツ（デジタル壁紙） ４. SNSキャンペーン

※「オリジナルクリアカード付きドリンク」は、「オリジナルクリアカード付き食べ放題コース」をご注文いただいた方限定でご注文いただけます。

特設サイト：https://www.onyasai.com//lp/202605_sixfoniaCP/

■シクフォニとは

超大型オーディションを潜り抜けた最強の6人による2.5次元タレントグループ。2022年8月、オリジナル曲「J0KER×JOK3R」を引っ提げて衝撃的なデビューを飾る。その音楽性や企画力の高さを武器に、様々なオリジナルソングや、歌や声を使ったチャレンジ企画動画、「歌ってみた」と呼ばれるカバーソングなどの投稿をメインに活動している。チャンネル登録者数は124万人を超えており、急速に人気を集め、勢力を拡大している新進気鋭の6人組。その勢いは留まることを知らない。

2025年10月26日（日）にはグループ初となる３Dライブをシクフォニ公式YouTubeチャンネルにて全世界全編無料配信し、アーカイブにて配信中。さらには、３Dライブとリンクした生身ライブを11月に大阪・おおきにアリーナ舞洲にて2公演開催し、12月には東京・LaLa arena TOKYO-BAYにて2公演を開催。2026年春にはシクフォニ史上最大規模となる会場Kアリーナ横浜公演を含む2ndライブツアーの開催。総動員数50,000人を記録し大盛況の後に終幕。

＜メンバー＞ 名前横の括弧内は読み方

（上段左から）

LAN（らん）、すち、みこと

（下段左から）

暇72（ひまなつ）、雨乃こさめ（あめのこさめ）、いるま

▼シクフォニ公式X

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▼シクフォニ公式YouTubeチャンネル

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▼シクフォニ公式TikTok

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▼シクフォニ公式Instagram

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