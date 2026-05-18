株式会社ADKエモーションズ

株式会社ADKエモーションズ(本社：東京都港区、代表取締役社長：柴田邦彦、以下「ADK EM」)が運営するMyethos Japan online storeにて「フォーミダブル アニバーサリー・メモリーズVer.」を2026年5月17日（日）から予約受付中。

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「ふふん♪指揮官、今フォーミダブルに見惚れてました？」

大人気スマートフォンゲーム『アズールレーン』より、「フォーミダブル アニバーサリー・メモリーズVer.」が1/7スケールフィギュアとなって華麗に登場！

フォーミダブルは、長くしなやかな脚をゆるやかに曲げ、メタリックな額縁の上に優雅に腰掛けています。まるで絵画の世界に溶け込んだかのような佇まいが印象的です。透け感のある髪飾りをあしらったツインテールは、光と影の中で美しいレイヤー感を生み出しています。サテン調のリボンが、ロイヤルレディらしい気品あふれるシルエットを引き立て、純白の布地は柔らかな偏光を帯びて、艶やかな肌をほのかに覗かせます。

流れるように広がるスカートの裾には繊細な光沢が宿り、伏し目がちな眼差しとともに、夢幻的で甘美な雰囲気を漂わせています。

指揮官、フォーミダブルとともに、この絵画の世界へ落ちてみませんか？

【商品情報】

商品名：フォーミダブル アニバーサリー・メモリーズVer.

作品名：アズールレーン

サイズ：専用台座付属・全高：約350mm

素材：PVC&ABS&金屬

販売価格（税込）：31,900円

商品ページ

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【販売期間】

予約期間：2026年5月17日（日）1:00～2026年7月31日（金）23:59

発売日（予定）：2027年3月予定

【商品について】

・掲載の写真はサンプル品を撮影しています。実際の商品とは一部仕様等異なる場合があります。

・商品の塗装は商品個々に多少の差異があります。予めご了承ください。

【著作権表記】

(C)Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd.

■Myethos Japan online store概要

Myethos Japan online storeでは同社の日本公式ECショップとしてオリジナルブランド「Gift+」シリーズを始め、今後日本で発売する商品の予約や新商品情報をいち早くお届けしています。

「Myethos Japan online store」

https://myethos.jp/

■Myethosについて

Myethos (ミートス)は、アニメ・マンガ・ゲームを愛するすべてのファンを対象に、世界トップクラスのクオリティを誇るスケールフィギュアや関連商品を企画から制作・製造・販売まで一貫して行う企業です。高度なデザイン力と精密な造形技術を駆使し、芸術作品とも呼べるフィギュアを生み出しています。その圧倒的な造形美と細部に宿るこだわりと、オリジナル作品やライセンス商品を通じて、お客様に新たな感動を届けることを使命とし、常に次世代のフィギュア表現を切り開いていきます。

Myethos公式ホームページ：http://www.myethos.cn/

公式X（旧Twitter）： https://x.com/myethos_co(https://x.com/myethos_co)

■ADKエモーションズのフィギュア事業について

ADKエモーションズは、従来のアニメのコンテンツ＆ライツマネジメントサービスに加え、MD・EC事業など様々な事業領域の強化により、あらゆる顧客接点において人々の心を動かす豊かな体験を届けてまいります。