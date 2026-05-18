今年の紀州おどり「ぶんだら節」の開催日が決定しました！今年も前夜祭を開催！

和歌山市

本市の夏の風物詩、第58回紀州おどり「ぶんだら節」を下記日程で開催します。

昨年に引き続き、前夜にはやぐらを囲んで踊る「前夜祭」を開催し、祭りの機運を高めます。

【前夜祭】

■日 時 令和8年7月31日（金）午後6時15分～8時30分(予定)

■場 所 和歌山城西の丸広場

■内 容 輪踊り、餅まき、お菓子まき、縁日横丁など

【紀州おどり「ぶんだら節」本祭】

■日 時 令和8年8月1日（土）午後5時30分～9時20分(予定)

■場 所 和歌山城周辺

■内 容 60を超える連が参加する街頭おどり、輪踊り、餅まき、お菓子まき、縁日横丁など

街頭踊りを彩る参加連（10人以上）を募集！ < 期間：5月18日(月)～6月19日(金)>

昨年同様、日差しが和らぐ夕暮れ時からのスタートで、踊り手の方々も、より快適に踊りを楽しめます。縁日出店者・サポーター募集やプログラムなど、随時HPにて発信していきます。

ぶんだら節HP

https://www.city.wakayama.wakayama.jp/kankou/nenkangyoji/1003239.html

＜大名行列実演の参加者募集＞

今年もぶんだら節の中で、紀州藩主や御駕籠之者等の衣装を着て大名行列の一部を実演します。

江戸時代の紀州徳川家に関する歴史資料を参考に復元製作した、大名駕籠、衣装、道具等を使用し、大名行列の実演に参加いただける方を募集します。

１ 申込区分

【一般参加】

身長約155cm～185cm程度でフリーサイズの衣装が着用可能な方

定 員：10名

参加費：1名につき2,000円

【親子参加】

小学生の子供1人・保護者1人の2人1組

子供用衣装のサイズ目安は、身長約120cm～150cm

定 員：15組30名

参加費：1組4,000円

２ 申込期間 5月22日（金）から6月21日（日）まで

３ 申込方法 予約フォームからお願いします（抽選）

https://logoform.jp/form/fKMM/1553449