【東宝×MUGEN FACTORY】によるオリジナルSMARTOON(R)『シャドーマスター -月下の無双劇-』電子マンガ・ノベルサービス「ピッコマ」にて5月16日（土）より好評連載中！

株式会社MUGENUP

株式会社MUGENUP（代表取締役：伊藤勝悟、所在地：東京都新宿区、以下「MUGENUP」）は、東宝株式会社（代表取締役社長：松岡宏泰、本社：東京都千代田区）と共同制作したオリジナルSMARTOON(R)『シャドーマスター -月下の無双劇-』を、電子マンガ・ノベルサービス「ピッコマ」にて2026年5月16日（土）より配信開始、現在好評配信中です。

作品ページ：https://piccoma.com/web/redir_link/x/NjI4OA

『シャドーマスター』公式Xアカウント：https://x.com/shadowmaster_jp

◆電子マンガ・ノベルサービス「ピッコマ」にて絶賛連載中！

『シャドーマスター -月下の無双劇-』の連載が5月16日（土）より開始されました！

＜ あらすじ ＞

荒んだ街＜ロストエリア＞で、迫害されながら生きてきたドッペルゲンガーの少年・ソルト。

孤独なソルトを救ったのは、洛奈（らくな）という一人の少女だった。

洛奈と出会い、ようやく手にした穏やかな日常――だがそれは、長くは続かなかった。

突如世界に出現した大量の怪異が、次々と人間を襲い始める。

混乱の中、無残にも目の前で洛奈を殺されたソルトは、絶望と怒りに震え発狂。

その時、ソルトの内に眠っていた力が覚醒する。

未来を変える鍵を握る謎の少女・ハクアと出会い、全てを取り戻すために過去へと遡るソルト。

怪異への復讐を果たすため、そして大切な人を救うため――

戦い続ける心優しき“怪異”の少年による無双劇が、いま幕を開ける。

(C)2026 TOHO / MUGENUP

▼作品ページはこちら

https://piccoma.com/web/redir_link/x/NjI4OA

◆見どころPICKUP！

怪異の力を解き放つ迫力のバトルと、少女たちを救うために戦うソルトの熱い覚悟が最大の見どころです！

孤独な怪異の少年・ソルトが、失った大切な存在を取り戻すため運命に抗う中で、

胸を打つドラマと先の読めない謎が絡み合い、物語は一気に加速します。

感情を揺さぶるストーリーと華麗なアクション、どちらもお楽しみください！

・『シャドーマスター』は下記よりチェック

https://piccoma.com/web/redir_link/x/NjI4OA

◆配信を記念してキャンペーンを開催中！

連載開始を記念し、『シャドーマスター』公式Xアカウントにてフォロー＆リポストキャンペーンを実施中です！

詳細は公式アカウントおよび下記URLよりご確認ください。

＜期間＞

2026年5月16日（土）～5月24日（日）23:59まで

＜概要＞

『シャドーマスター』公式Xアカウント（@shadowmaster_jp）をフォロー&リポストしてくださった方の中から抽選で合計10名様に1,000円分のAmazonギフトカードをプレゼント！

▼関連ポストはこちらから

https://x.com/shadowmaster_jp/status/2055498476813963667

▼応募規約・詳細はこちらから

https://mugenfactory.jp/news/202605164386

■関連情報

・『シャドーマスター』公式Xアカウント：https://x.com/shadowmaster_jp

・『シャドーマスター』作品ページ：https://piccoma.com/web/redir_link/x/NjI4OA

■MUGEN FACTORY について

MUGEN FACTORY は、株式会社 MUGENUP が運営する webtoon スタジオです。

登録クリエイター約5万名と経験豊富なアートディレクター組織を基礎とし、国内最大規模の webtoon スタジオとしてスタートいたしました。

現在は圧倒的なリソースと制作フローの効率化によって月間 60 話の制作が可能な体制を構築しております。オリジナル作品制作やコンテンツ保有企業様との協業制作に挑戦し、国内外で webtoon 作品配信に取り組んでまいります。

公式サイト：https://mugenfactory.jp/

X(旧 Twitter)：https://twitter.com/mugenfactory

MUGEN FACTORY 制作実績

『再生魔法が効きすぎた！ 人生やり直したら、王様になった元部下に溺愛されています』

原作・脚本:クレイン

作画:MUGEN FACTORY

(C)Crane・MUGEN FACTORY/LINE Digital Frontier

https://mugenfactory.jp/pf/再生魔法が効きすぎた！(https://mugenfactory.jp/pf/%E5%86%8D%E7%94%9F%E9%AD%94%E6%B3%95%E3%81%8C%E5%8A%B9%E3%81%8D%E3%81%99%E3%81%8E%E3%81%9F%EF%BC%81)

『運命の相手は上司だった』

原作:Moomon

作画:MUGEN FACTORY

(C)MUGEN FACTORY/MUGENUP/weavin

https://mugenfactory.jp/pf/運命の相手は上司だった(https://mugenfactory.jp/pf/%E9%81%8B%E5%91%BD%E3%81%AE%E7%9B%B8%E6%89%8B%E3%81%AF%E4%B8%8A%E5%8F%B8%E3%81%A0%E3%81%A3%E3%81%9F)

『夫の家庭を壊すまで』

原作・脚本:赤石 真菜

制作:MUGEN FACTORY

(C)HykeComic/Amuse

https://mugenfactory.jp/pf/夫の家庭を壊すまで(https://mugenfactory.jp/pf/%E5%A4%AB%E3%81%AE%E5%AE%B6%E5%BA%AD%E3%82%92%E5%A3%8A%E3%81%99%E3%81%BE%E3%81%A7)

『魔力 9999 万 全属性使いの大賢者』

原作・脚本:鏑木 カヅキ

制作:MUGEN FACTORY

(C)HykeComic/StraightEdge Inc.

https://mugenfactory.jp/pf/魔力9999万全属性使いの大賢者(https://mugenfactory.jp/pf/%E9%AD%94%E5%8A%9B9999%E4%B8%87%E5%85%A8%E5%B1%9E%E6%80%A7%E4%BD%BF%E3%81%84%E3%81%AE%E5%A4%A7%E8%B3%A2%E8%80%85)

■株式会社 MUGENUP について

株式会社 MUGENUP(本社:東京都新宿区、代表取締役:伊藤勝悟)は世界中のクリエイターを

システムでつなぎ、2D イラストや 3DCG、映像など、多彩なクリエイティブを制作しています。

さらにクリエイティブの制作環境も創るべく制作管理ツール「Save Point」の開発・提供を行っている他、次代のクリエイターの育成サポートやオリジナルコンテンツの企画・製作にも取り組んでいます。

公式サイト：https://mugenup.com/

■東宝株式会社について

1932年設立のエンタテインメント企業です。グループ・スローガン「Moments for Life その時間が、人生の力になる。」を掲げ、映画、IP・アニメ、演劇、不動産の4つの事業を柱に、幅広いお客様に向けてエンタテインメントを提供しています。『ゴジラ』シリーズなど、国内外で高く評価される作品を多数生み出し、今後も世界中のお客さまに感動をお届けします。

公式サイト：https://www.toho.co.jp/