恋愛診断や相性占いが無料で楽しめる！Makko(マッコウ)診断ポータルで恋愛系コンテンツを拡充

株式会社ギミックプラスSNSで話題の恋愛診断が続々登場！Makko(マッコウ)診断ポータルで“恋愛特化コンテンツ”を拡充

株式会社ギミックプラス（本社：東京都中野区、代表取締役：岡本康志）が運営する「Makko（マッコウ）診断ポータル」では、恋愛に特化した診断・占いコンテンツの拡充を実施しました。

今回公開・拡充したラインナップでは、「片想いの脈あり度」「好きになりやすい異性のタイプ」「2人の恋愛相性」「恋愛スタイル」など、恋愛にまつわる“気になる本音”や悩みを気軽にチェックできるコンテンツを多数掲載しています。

「好きな人にどう思われている？」「自分は恋愛で重くなりやすい？」「なぜいつも同じ恋愛パターンになる？」など、恋愛中に感じやすい不安やコンプレックス、自分でも気づきにくい恋愛傾向を、診断や占いを通じて楽しく分析できる点も特徴です。

さらに、SNSで話題の「恋愛免許証」や、生年月日から本格的に占える「相性占い」、名前だけで気軽に試せる「相性診断」、毎日の運試し感覚で楽しめる「恋みくじ」など、エンタメ性と自己分析要素を掛け合わせた恋愛コンテンツも充実しています。

診断結果は、友人同士で盛り上がるエンタメコンテンツとしてだけでなく、「自分の恋愛傾向を客観的に知れた」「恋愛で悩んでいた理由が少しわかった」といった自己分析コンテンツとして楽しむユーザーも増えています。

また、気になる相手との相性を話題にしたり、診断結果をSNSでシェアしたりと、コミュニケーションのきっかけとしても活用されています。

本リリースでは、Makko診断ポータル内で人気を集めている恋愛系コンテンツを厳選してご紹介します。

Makko(マッコウ)診断ポータルはこちら

https://ma-kko.com/free_plan/

人気の恋愛診断＆コンテンツはこちら！

今回ご紹介するラインナップには、片想い・恋愛タイプ・相性診断・恋愛占い・恋愛プロフィール作成など、恋愛をテーマにした多彩なコンテンツが揃っています。



恋愛傾向や相手との関係性を、気軽に楽しくチェックできます。

Makkoオリジナル恋愛コンテンツ

恋愛免許証｜あなた専用の恋の免許を無料発行！

恋愛免許証｜あなた専用の恋の免許を無料発行！

恋愛傾向や恋愛タイプを分析し、“恋愛免許証”風の画像を発行できる人気コンテンツです。名前や写真も設定でき、本物の免許証のようなデザインで表示されるため、SNSプロフィールやシェア投稿用としても楽しまれています。

恋愛免許証(https://ma-kko.com/free_plan/contents/license/renai)はこちら

恋みくじ｜今日の恋愛運を無料で占う

恋みくじ｜今日の恋愛運を無料で占う

累計200万回以上利用されている人気の恋愛おみくじコンテンツです。今日の恋愛運を気軽にチェックでき、大吉から大凶までの運勢結果に加え、恋愛に関するひとことメッセージも表示されます。毎日の運試し感覚で楽しめる内容となっています。

恋みくじ(https://ma-kko.com/free_plan/contents/koimikuji)はこちら

相性占い｜生年月日でわかる2人の恋愛相性

相性占い｜生年月日でわかる2人の恋愛相性

利用実績150万組・300万人を突破した人気の相性占いコンテンツです。生年月日と名前をもとに、2人の恋愛相性や価値観の傾向を占うことができ、複数の占術を取り入れながら恋愛傾向や関係性を分析できる内容となっています。

相性占い(https://ma-kko.com/free_plan/contents/compatibility)はこちら

名前だけでわかる相性診断｜気になるあの人との恋の可能性は？

名前だけでわかる相性診断｜気になるあの人との恋の可能性は？

名前だけで気軽に恋愛相性をチェックできる相性診断コンテンツです。恋愛相性や関係性の傾向をパーセント形式で表示でき、片想い中の相手や友達同士でも楽しめる内容となっています。

相性診断(https://ma-kko.com/free_plan/contents/compatibility_diagnosis)はこちら

人気恋愛診断

恋愛片思い診断｜あなたの片想い、両思いになる確率は？

恋愛片思い診断｜あなたの片想い、両思いになる確率は？

片想い中の相手との関係性や“脈あり度”をチェックできる恋愛診断コンテンツです。相手との距離感やコミュニケーション傾向をもとに、両思いの可能性や恋愛の進展度を分析できます。

診断制作者：スタッフ白ねこ

両想い診断(https://ma-kko.com/free_plan/user/jke1z0XK/eEKRJxQ3/contents)はこちら

好きなタイプ診断｜あなたが惹かれやすい異性の特徴とは？

好きなタイプ診断｜あなたが惹かれやすい異性の特徴とは？

恋愛傾向や価値観をもとに、自分が惹かれやすい異性のタイプを分析できる診断コンテンツです。恋愛パターンや好みの特徴を知ることで、自分自身の恋愛傾向を客観的にチェックできます。

診断制作者：HARU様

好きなタイプ診断(https://ma-kko.com/free_plan/user/xPdM04p7/ZzyWqqQg/contents)はこちら

恋愛タグページ

Makko診断ポータル内の「恋愛タグ」ページでは、恋愛に関する診断コンテンツをまとめて楽しむことができます。

恋愛傾向・片想い・相性・モテタイプ・恋愛心理テストなど、さまざまなテーマの診断が掲載されており、「恋愛系の診断をまとめてやりたい」というユーザーにも人気のページです。

恋愛診断(https://ma-kko.com/free_plan/hashtag/%E6%81%8B%E6%84%9B/)タグページはこちら

SNSでシェアして恋愛トークがもっと盛り上がる！

Makko（マッコウ）診断ポータルの診断は、結果ページからワンクリックでX（旧Twitter）、LINE、Facebookにシェア可能です。

恋愛免許証をプロフィール画像として使ったり、好きなタイプ診断の結果を友達同士で比較したり、相性診断を話題にしたりと、SNS上でもさまざまな楽しみ方が広がっています。

恋愛免許証で作成した画像

「恋愛あるある」で盛り上がれるコンテンツとして、10代～30代を中心に利用が拡大しています。

Makko（マッコウ）診断ポータルとは

Makko（マッコウ）診断ポータルとは

Makko（マッコウ）診断ポータルは、性格診断・面白い診断・占い・心理テスト・クイズなど、さまざまなコンテンツを無料で楽しめる診断ポータルサイトです。

本格的に自己分析できる診断コンテンツから、暇つぶし感覚で気軽に遊べるエンタメ系コンテンツまで幅広く掲載しており、友達同士で盛り上がったり、自分の性格や恋愛傾向を知るきっかけとしても楽しまれています。

今回のリリースでは、その中でも特に人気の高い“恋愛系コンテンツ”にフォーカスし、恋愛診断・相性占い・恋みくじ・恋愛免許証などをまとめてご紹介しました。

このほかにもMakko診断ポータル内では、片想い・恋愛心理・相性・モテタイプなど、恋愛に関するさまざまな診断コンテンツを多数掲載しています。

自分の恋愛傾向をチェックしたり、友達同士で結果をシェアしたりしながら、ぜひ気軽にさまざまな診断コンテンツをお楽しみください。

コンテンツ制作者・監修者・協業パートナー募集について

Makko診断ポータルでは、恋愛・心理・おみくじ・エンタメ分野を中心に、診断コンテンツ制作にご協力いただけるクリエイター・監修者・協業パートナーを募集しています。

恋愛心理・カウンセリング・SNSコンテンツ企画などの知見を活かした監修参加をはじめ、診断コンテンツの共同企画、タイアップ、IP・キャラクターとのコラボレーションなど、幅広い形での連携を歓迎しております。

「診断コンテンツを通じて、自己理解やコミュニケーションのきっかけを届けたい」という想いをお持ちの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

■各種リンク先

Makko診断ポータルURL：https://ma-kko.com/free_plan/

MakkoサイトURL：https://ma-kko.com/

Makko診断ポータルお問い合わせ：https://ma-kko.com/free_plan/contact

■会社概要

会社名：株式会社ギミックプラス

住所：〒165-0033 東京都中野区若宮3-52-5 浅五郎荘1号館

代表取締役：岡本康志

URL：https://gm-plus.co.jp/

設立：2008年7月1日

事業内容：ホームページの企画・制作・管理・運営及びこれに関するコンサルティング業務 / 広告代理店業務 / イベント企画運営 / コンピューターシステムの企画・制作・管理・運営・販売及び売買の仲介 / 通信販売業務 / 前各号に附帯する一切の業務