【コラボ第1弾】『AIRWALK』とTVアニメ『俺だけレベルアップな件』のコラボサンダルを数量限定で全国のドン・キホーテで発売開始！

株式会社ドウシシャ

生活関連用品の企画・開発・販売を行う株式会社ドウシシャ(大阪本社：大阪市中央区、代表取締役社長：野村 正幸)は、「AIRWALK」とTVアニメ「俺だけレベルアップな件」のコラボサンダルを5月17日（日）より全国のドン・キホーテ系列店舗（一部店舗を除く）で販売を開始します。

【商品特長】

クランチロール・アニメアワード2025でアニメ・オブ・ザ・イヤーを含む9つの賞を受賞し、世界的評価も高い、TVアニメ「俺だけレベルアップな件」と、カリフォルニアで誕生した「AIRWALK」がオリジナルデザインのコラボ商品を発表。数量限定で販売します。(C)Solo Leveling Animation Partners

【商品概要】

名称 ：IGRIT(イグリット)サンダル

(C)Solo Leveling Animation Partners

名称：TANK(タンク)サンダル

(C)Solo Leveling Animation Partners

名称：BERU(ベル)サンダル

(C)Solo Leveling Animation Partners

メーカー希望小売価格 ：2,530円（税込）

2026年5月17日（日）より全国のドン・キホーテ系列店舗（一部店舗を除く）にて販売を開始します。

取扱い店舗：https://www.donki.com/products/airwalk-sololeveling_sl/

【AIRWALKとは】

1986年にカリフォルニアでスケートボードとBMXのニーズに応えるフットウェアとしてスタートしたAIRWALKは今年（創業）40周年を迎えます。その革新的なデザインと優れた耐久性、他の追随を許さぬ機能性により、わずか1年で全米にブームを巻き起こした。その後、アクションスポーツの隆盛に伴い、スケートボード、BMX、スノーボード、マウンテンバイクのスペシャルシューズはもとより、カジュアルウェア、スノーウェア、アクセサリーまで、その独自のカルチャーで若者文化を魅了し続けている。更に、国内外の数多くのプロスケーター、BMXライダー、スノーボーダー、アンダーグラウンドミュージシャンのサポートやスポーツ、音楽イベントへのスポンサーシップを通じて、若者の声に積極的に耳を傾けている。

■AIRWALKオフィシャルサイト： https://airwalk-jp.com/

【会社概要】

商号 ： 株式会社ドウシシャ

代表者： 代表取締役社長 野村 正幸

所在地： ＜大阪本社＞ 〒542-8525 大阪市中央区東心斎橋1-5-5

＜東京本社＞ 〒108-8573 東京都港区高輪2-21-46

＜東京本社第1ビル＞ 〒140-0011 東京都品川区東大井1-8-10

設立 ： 1977年1月

資本金： 49億93百万円

URL ： https://www.doshisha.co.jp/

【本製品に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社ドウシシャ お客様相談室

Tel：0120-104-481 （平日 9：00～17：00）



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