【コラボ第1弾】『AIRWALK』とTVアニメ『俺だけレベルアップな件』のコラボサンダルを数量限定で全国のドン・キホーテで発売開始！

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株式会社ドウシシャ

生活関連用品の企画・開発・販売を行う株式会社ドウシシャ(大阪本社：大阪市中央区、代表取締役社長：野村 正幸)は、「AIRWALK」とTVアニメ「俺だけレベルアップな件」のコラボサンダルを5月17日（日）より全国のドン・キホーテ系列店舗（一部店舗を除く）で販売を開始します。




【商品特長】


クランチロール・アニメアワード2025でアニメ・オブ・ザ・イヤーを含む9つの賞を受賞し、世界的評価も高い、TVアニメ「俺だけレベルアップな件」と、カリフォルニアで誕生した「AIRWALK」がオリジナルデザインのコラボ商品を発表。数量限定で販売します。(C)Solo Leveling Animation Partners


【商品概要】
名称 ：IGRIT(イグリット)サンダル











(C)Solo Leveling Animation Partners



名称：TANK(タンク)サンダル











(C)Solo Leveling Animation Partners



名称：BERU(ベル)サンダル











(C)Solo Leveling Animation Partners



メーカー希望小売価格 ：2,530円（税込）


2026年5月17日（日）より全国のドン・キホーテ系列店舗（一部店舗を除く）にて販売を開始します。
取扱い店舗：https://www.donki.com/products/airwalk-sololeveling_sl/




【AIRWALKとは】


1986年にカリフォルニアでスケートボードとBMXのニーズに応えるフットウェアとしてスタートしたAIRWALKは今年（創業）40周年を迎えます。その革新的なデザインと優れた耐久性、他の追随を許さぬ機能性により、わずか1年で全米にブームを巻き起こした。その後、アクションスポーツの隆盛に伴い、スケートボード、BMX、スノーボード、マウンテンバイクのスペシャルシューズはもとより、カジュアルウェア、スノーウェア、アクセサリーまで、その独自のカルチャーで若者文化を魅了し続けている。更に、国内外の数多くのプロスケーター、BMXライダー、スノーボーダー、アンダーグラウンドミュージシャンのサポートやスポーツ、音楽イベントへのスポンサーシップを通じて、若者の声に積極的に耳を傾けている。




■AIRWALKオフィシャルサイト： https://airwalk-jp.com/





【会社概要】


商号　： 株式会社ドウシシャ


代表者： 代表取締役社長　野村 正幸


所在地： ＜大阪本社＞　　　　 〒542-8525　大阪市中央区東心斎橋1-5-5


　　　　 ＜東京本社＞　　　　 〒108-8573　東京都港区高輪2-21-46


　　　　 ＜東京本社第1ビル＞ 〒140-0011　東京都品川区東大井1-8-10


設立　： 1977年1月


資本金： 49億93百万円


URL　： https://www.doshisha.co.jp/



【本製品に関するお客様からのお問い合わせ先】


株式会社ドウシシャ　お客様相談室


Tel：0120-104-481　（平日　9：00～17：00）

※プレスリリース記載の情報は、情報公開日時点の情報です。


※内容は予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。