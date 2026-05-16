T4IS2026 Strategy Dialogue『資本に国境はあるか』--日本のディープテック・ディスカウントと日米5,500億ドル構想

ソーシャス株式会社

本リリースのポイント

・クロスボーダー投資の実際の拘束条件は、資本でもテーゼの質でもなく「信頼」だった。 対人・組織間の信頼が、本当のボトルネックである--という点に部屋は収斂した。

・「日本のディープテック・ディスカウント」は実在するが、状況依存的である。 日本の創業者がデラウェア州法人を設立し、日本人が創業した米国企業として動いた瞬間、その割引はおおむね消える。

・SAFEやコンバーティブル・ノートなど、米国の創業者が当然に使う標準的な仕組みは、日本では既製品として存在しない。 日本から米国への移行は、一件ごとの手づくりになっている。

・日米5,500億ドルの戦略投資構想は、具体的な展開計画を欠いたまま発表された。 「資金はある。さて、何をするのか」--双方からの反応として共有された。発表は政治的なシグナルであり、展開の手段ではないという見方が示された。

・クロスボーダーの加速装置は資本ではなく人材だった。 最も強い日本の創業者・運用者は、海外で暮らした経験を持つ者だという「帰国者（リターニー）」のテーゼが示された。

セッション概要

ソーシャス株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：尹世羅）は、2026年4月26日（日）、東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井カンファレンスにて開催した招待制エグゼクティブサミット「Tech for Impact Summit 2026（https://tech4impactsummit.com/ja）」（以下、T4IS2026）において、非公開セッション「Strategy Dialogue」を実施いたしました。本リリースは、そのうちの一つ『Capital Without Borders?（資本に国境はあるか）』の議論を要約するものです。

本セッションはチャタムハウス・ルールのもとで実施されました。したがって本リリースは、議論されたテーマ・論点・提案を記録するものであり、特定の発言を個人または組織に帰属させるものではありません。なお、本セッションの登壇者のうち、プロフィールの公開に同意された方々は、公式セッションページ（https://tech4impactsummit.com/ja/sessions/capital-without-borders/）でご確認いただけます。

参加したのは、米国・日本・EUを主要な回廊とし、韓国・台湾・東南アジア・アフリカの視座も交えた、クロスボーダーのベンチャー・グロース投資の担い手たちです。シリコンバレーのB2Bファンド、日本の自動車CVC、日本のPEの観察者、韓国のゲーム企業のCVC、米国のジェネラリストのベンチャー基盤、日本に根ざしたバイリンガルのB2Bベンチャー、台湾の連続起業家、東南アジアの地域ファンド、日本のVCのパートナーとして新興市場に展開するアフリカのヘルステックの創業者などが集いました。現在の地政学的な環境のなかでのクロスボーダー投資の実情が議論されました。

議論のハイライト

1. 実際のクロスボーダー案件--何が機能し、何が機能しなかったか

セッションは、抽象的な原則ではなく、各参加者が学びの基礎として具体的な案件を持ち寄るところから始まりました。東南アジアに本社を置くあるB2Bプラットフォームは、当初は米国参入に先立つヨーロッパ展開を計画しましたが、米国の売上成長が明らかに速いとわかって方針を転換し、創業者は米国へ移りました。学びとして示されたのは、米国以外に投じる一ドルごとに、シリコンバレーの代替案に対してグローバルに競争力があることを求める、明示的なベンチマークのフィルターでした。

ヨーロッパのある衛星画像のディープテック企業は、およそ7年前、日本のLPを持つファンドが、当時の日本側の投資委員会の強い反対（「シリコンバレーの代替案が多くあるのに、なぜヨーロッパの企業に投資するのか」）を押して投資したものです。この案件は最近、日本の重工業の事業会社LPとの複数年の商業契約を生みました。ただしそれは、7～8年の関係構築の後のことでした。一方、パンデミック期の日本のCVCによる米国モビリティ企業への投資は、戦略的パートナーシップの筋書きは紙の上では強かったものの、リソース不足、CVC側の社内のリーダー交代、投資後の統合に対する浅い説明責任によって、実際の実行が損なわれました。

2. 信頼がクロスボーダーの拘束条件

部屋は、資本やテーゼの質ではなく、対人・組織間の信頼こそが本当のボトルネックだという点に収斂しました。ある米国の参加者は、日本のLPとの、意図的におよそ10年に及ぶ関係構築の取り組みを語りました。

台湾の参加者からは、別の観察が示されました。中国のソフトウェア企業は、データ主権の懸念から、世界の法人・消費者市場で構造的に不利な立場に置かれつつあり、それが中国以外のアジア太平洋のプレーヤー（台湾、日本、韓国）にとっての「信頼の配当」を生んでいる、というものです。地政学的な観察は率直でした。米国・EU・日本の政府間の信頼は現在低下しており、ヨーロッパの配分者は域内への展開（「ヨーロッパは今、どうヨーロッパの面倒を見るか」）へ向きを変え、日本は「どうシリコンバレーにアクセスするか」から「日本の内側にあるものをどう強くするか」へと姿勢を移している。これは3年前と比べて意味のある方向転換だ、と整理されました。

3. 日本のディープテック・ディスカウントとデラウェア・フリップ

日本の創業者は日本で会社を築くべきか、それともデラウェア・フリップ（米国法人化）をすべきか--焦点を絞った議論が交わされました。割引は実在するものの状況依存的であり、日本の創業者がデラウェア州のC-Corpを設立し、たまたま日本人が創業した米国企業として動いた瞬間に、おおむね消えます。そのとき創業者は、一流のターム・シートと競争的なオークションの力学にアクセスできます。

構造的なずれもあります。日本のターム・シートの慣行とリスク許容度は、シリコンバレーとは体系的に異なる。日本のLPは概して近い将来に売却できる出口を求め、シリコンバレーのLPはホームランを求め、その追求の代償として失敗を許容します。さらに、SAFEやサイドカー、コンバーティブル・ノートといった、米国の創業者が当然に使う標準的な仕組みが、日本には既製品として存在しません。日本から米国へのすべての移行が、一件ごとの手づくりになっています。「グローバル＝米国」という前提自体も問題として挙げられ、ある調査が米国の主要な技術クラスターをおよそ8つ特定したことや、ディープテックにとっては南カリフォルニアの回廊が少なくともシリコンバレーと同程度に重要でありうることが指摘されました。一方で、日本にとっての楽観的なディープテックの筋書きも示されました。米国に先例のない概念的なアイデア、検証とスケールのための巨大な産業の顧客基盤、そして純粋なソフトウェアからフィジカルAI・ハードウェア・ディープテックへと回帰しつつあるベンチャーの時代精神--これらは日本の伝統的な強みの所在と重なります。ボトルネックは資本の規模であり、そこではVCだけでなく事業会社と政府がより大きな役割を担う必要がある、とされました。

4. 日米5,500億ドル構想--発表と実行のギャップ

部屋が避けて通れなかった、現在進行形の地政学的な出来事が、日米の5,500億ドルの戦略投資構想です。この構想は、具体的な展開計画を欠いたまま発表されました。部屋の読みは--日本政府関係者との非公式な会話に基づくものとして--「資金はある。さて、何をするのか」、双方からのこの反応に尽きました。その大半が、出資ではなく融資として構成されるだろう、という見立てが広く共有されました。韓国の視座も伝えられ、韓国はこの発表を、日韓の産業基盤の差を踏まえると自国に不利だと受け止めている、とされました。部屋の総意は、見出しの発表は政治的なシグナルであって、展開の手段ではない--それが構造化された資本配分へと結実するかは、双方の政権が実行の設計を生み出せるかにかかっている、というものでした。

5. 人材という橋

セッションは、クロスボーダーの加速装置は資本ではなく人材だ、という点に収斂しました。AI人材の裁定（アービトラージ）の地図として、シリコンバレーとインドの給与差はおよそ6倍、シリコンバレーと日本・フランスの差はおよそ50%である、という整理が示されました。AIが第三の「エージェント的」な波へ移るなかで、深いAI人材がどこで働くかの地理的な分布は移りつつあり、シリコンバレー以外のAIスタートアップに投資するコスト基盤の優位は、構造的に意味を持ち始めています。

「帰国者（リターニー）」のテーゼも示されました。最も強い日本の創業者・運用者は、一貫して、海外で暮らした経験を持つ者であった--駐在員の親のもとでの育ち、留学、複数年の海外勤務。あるアジアの新興市場で7年を過ごして「異なるDNA」を持って帰り、日本の事業の規範のなかで一貫して限界を押し広げた人物の例が挙げられました（その実行率として、約40件の実証実験のうち約30件を成立させた、という数字が引かれました）。東京のAIコミュニティが、静かな裏口として機能しているという観察もありました。米国と中国の双方から、博士課程の外国人や「ワークライフの難民」の流入が増えつつあり、日本は公式の資本フローの発表とは無関係の理由で、AI人材の行き先になりつつある、というものです。クロスボーダーの能力のために日本が実際に何をすべきかを問われたとき、ある参加者の答えは「教育、それも若いうちから」--明治維新になぞらえた、初等教育の段階でのSTEMと金融リテラシーの抜本的な見直しでした。

6. 「フリーポート」--失敗に寛容なイノベーション特区

具体的な構造提案として、「フリーポート」が挙げられました。日本は、制度的な失敗のための安全な場を見つけることに苦労しています。失敗は、イノベーションの代償ではなく、個人やキャリアのリスクとして社会化されています。税制上の優遇と、文化を揺さぶる性格を併せ持つ「フリーポート」の構造--候補地の一つとして渋谷が挙げられました--は、海外直接投資と外国の創業者を特定の特区に呼び込み、SDGsの課題と地域再生を同時に扱う、社会的に「失敗してよい」許諾を伴う場として構想されました。部屋は、障害は政策の能力ではなく、社会的な公正さの懸念--そうした特区からの利得が、どう広く社会へ還元されるか--にあると認めました。

クロージング--継続コミットメント

セッションの最後には、各参加者が具体的な行動を表明しました。すでにおよそ3,000件の案件を選別したAI支援のディール・ランキングの基盤を、事業会社や政府のパートナー向けの選別ツールとして展開し続けること。日本政府のプログラムの創業者をシリコンバレーの配置へとつなぐこと。グローバルな資本を求めながらそれを受け入れる制度的な構造を欠く日本のVCファンドへ、海外のLPをプロボノで紹介し続けること。日本・シンガポール・米国の企業イノベーションのリーダーへのインタビュー連載を公開し、日本に存在しながら外からは見えないイノベーションを可視化すること。そして、アフリカを次の未開拓の回廊として考えるよう部屋に促すこと--既存の日本のVCとの提携が、エジプト、ケニア、東・中央アフリカで日本からアフリカへの医療物資の橋渡しとして機能している、という事例とともに。

未解決の問いも残されました。日米の二国間資本は、構造化された形で展開されるのか、それとも実行の設計を欠いた政治的なシグナルにとどまるのか。日本は、SAFEやコンバーティブルの標準的な仕組みを整備し、日米の移行が一件ごとの手づくりであることをやめられるのか。「フリーポート」のモデルは、日本で政治的に成立するのか。これらは、今後の Strategy Dialogue に持ち帰るべきテーマとして記録されました。

関連リンク

・本セッションの公式ページ（登壇者プロフィール）：https://tech4impactsummit.com/ja/sessions/capital-without-borders/

・Tech for Impact Summit 公式サイト：https://tech4impactsummit.com/ja

・ソーシャス株式会社 コーポレートサイト：https://socious.io/ja

メディア取材のお問い合わせ

本セッションの取材に関するお問い合わせは、Tech for Impact Summit 運営事務局（summit@socious.io）までご連絡ください。

本セッションはチャタムハウス・ルールのもとで実施されたため、発言は特定の個人・組織に帰属させていません。本リリースに記載した内容は、出典「Tech for Impact Summit 2026 Strategy Dialogue『Capital Without Borders?』（2026年4月26日、東京・紀尾井カンファレンス）」を明記の上、ご利用いただけます。

Tech for Impact Summit について

Tech for Impact Summit（T4IS）は、ソーシャス株式会社が2023年から東京で主催する、テクノロジーと社会的インパクトの交差点を扱う招待制エグゼクティブサミットです。SusHi Tech Tokyo の公式パートナーイベントとして開催され、ビジネス・政策・文化の各領域のリーダーが、人類が直面する最も緊急な課題への対応を議論しています。第4回となる Tech for Impact Summit 2027 は、2027年5月18日（火）・19日（水）に東京で開催予定です。

お問い合わせ先

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・Email：summit@socious.io

・公式サイト：https://tech4impactsummit.com/ja

会社概要

ソーシャス株式会社

・URL：https://socious.io/ja

・業種：情報通信

・本社所在地：東京都中央区日本橋3丁目2番14号1階

・代表者名：尹世羅

・設立：2021年07月