「台湾音楽の今」を東京へ──鄭宜農、陳珊妮、生祥樂隊、YELLOW黃宣、LUCY出演「PARK PARK @ Tokyo」開催

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鄭宜農（イーノ・チェン）、陳珊妮（サンディ・チャン）、生祥樂隊（シェンシャン・バンド）、YELLOW黃宣（イエロー・ホアンシュエン）、LUCY（ルーシー）が2026年の6月から7月にかけてリレー形式で来日東京公演。ポップス、フォーク、ファンク、ソウルから新世代インディーズまで、現代台湾音楽の多様な魅力をお届けします。

日本の音楽レーベル PANDA RECORDと台湾の音楽プラットフォーム StreetVoice が東京で共催する、台湾音楽シリーズ公演 「PARK PARK @ Tokyo」の内容がついに正式に発表されました。 2026年6月から7月にかけて、鄭宜農（イーノ・チェン）、陳珊妮（サンディ・チャン）、生祥楽隊、YELLOW黃宣（イエロー・ホアンシュエン）、LUCY（ルーシー） の、現代の台湾音楽を象徴する5組のアーティストが、リレー形式で東京のステージに登場します。

今回の「PARK PARK @ Tokyo」は、単なる来日東京公演という枠を超え、「台湾音楽の今」をパッケージした、5組のアーティストによるリレー公演です。台湾のグラミー賞と称される金曲奨（GMA）常連の実力派から、郷土の物語を歌うフォーク・ロック、圧倒的なステージングで魅せるファンク・ソウル、そして国際的な注目を集める新世代インディー・ポップまで、多彩なラインナップで日本の観客に台湾音楽をお届けします。

近年、日本社会では台湾カルチャーへの関心が高まっています。 旅行や食、映画、ドラマからデザイン、ライフスタイルに至るまで、台湾は日本の皆様にとって、親しみ深い魅力的な文化的存在となりました。 「PARK PARK @ Tokyo」はこうした背景を踏まえ、台湾の観光や生活文化だけではない、豊かで成熟し、同時に進化し続ける現代台湾の音楽シーンをお届けします。

2026.6.17（水）「Moon Phases 2.0」World Tour @東京六本木｜EX THEATER ROPPONGI■鄭宜農（イーノ・チェン）

繊細な感情描写と物語性の高い創作で絶大な支持を集める、現代台湾を代表するシンガーソングライター。 台湾語のアルバム『水逆』で金曲奨を受賞した彼女による『圓缺（満ち欠け） 2.0』 東京公演。 彼女の創作の軌跡を編み直し、生命の円満と欠落を歌い上げます。

2026.7.1（水）「Peace of Shxx」 @東京渋谷｜Spotify O-EAST■陳珊妮（サンディ・チャン）

台湾ポップミュージック界のアイコンであり、プロデューサーとしても極めて高い評価を得る才女。 作詞作曲からビジュアル美学まで、鮮烈な個人スタイルで世代を超えて影響を与え続けています。 今回の東京公演 『Peace of Shxx』 では、彼女の独特な言葉とパフォーマンスの魅力を至近距離で体感できます。

2026.7.13（月）「Kafka on the Rivers-and-Lakes」Vinyl Release Concert @東京下北沢｜ADRIFT■生祥樂隊（シェンシャン・バンド）

『江湖カフカ』日本盤LP発売記念ライブを開催。本作は『ミュージック・マガジン』誌にて小倉エージ氏が選ぶ「2024年年間ベスト」に選出されるなど、日台で大きな話題を呼びました。客家（ハッカ）フォーク、ジャズ・ロック、土地の物語を核とする彼ら。今回は林生祥と3人の日本人音楽家（Gt. 大竹研、Ba.早川徹、Drums.福島紀明）、そして嗩吶奏者の黃博裕が集結。言語や境界を越えた至高の音樂体験をお届けします。

2026.7.16（木）「SOUND of YELLOW」 @東京代官山｜UNIT■YELLOW黃宣（イエロー・ホアンシュエン）

ソウル、ファンク、ジャズ、R&B、ポップスを自在に操る、圧倒的なカリスマ。 その強烈なステージングと洗練された美学で、現代の台湾音楽シーンにおいて最も国際的なポテンシャルを持つアーティストの一人。 爆発的な現場のエネルギーが東京に出現するでしょう。

2026.7.22（水）「LUCY 2026 TOUR」 @東京渋谷｜WWW X■LUCY（ルーシー）

ドリーム・ポップやインディー・フォークを基調とした、清涼感あふれる新世代。 日本のバンド「羊文学」とのコラボレーションでも話題を呼んだ彼女が、 「LUCY 2026 TOUR」で登場。 電子音と光が織りなす、没入感あふれるライブ体験を提供します。

5組はいずれも金曲奨（GMA）や金音創作奨（GIMA）といった台湾のグラミー賞と称される 音楽賞を受賞しており、それぞれが日本のリスナーにとって台湾音楽を知るための多様な入り口」となるでしょう。PANDA RECORDとStreetVoiceは「PARK PARK @ Tokyo」を通じて、台湾の音楽を単なるアーティストや単発の公演として見せるのではなく、リレー形式として提示することで、東京において現代台湾音楽の明確なイメージを確立したいと考えています。

PANDA RECORDはアジアの音楽の日本市場進出を長年手がけており、日本の音楽シーン、ライブ制作、そしてプロモーションにおける豊富な実績を有しています。一方、StreetVoiceは長年にわたり、台湾のオリジナル音楽コミュニティ、メディア、ライブハウス、そして音楽フェスブランドを運営し、オンラインプラットフォームからオフラインのライブイベントまで、台湾のミュージシャンの認知度向上を一貫して推進してきました。両者は今回「PARK PARK @ Tokyo」を共催することで、東京を最初の舞台とし、より多くの日本の観客がライブを通じて台湾の音楽に出会える機会を創出します。

■公演情報

PARK PARK @ Tokyo

2026.6.17（水）鄭宜農「Moon Phases 2.0」World Tour @東京六本木｜EX THEATER ROPPONGI

2026.7.1（水）陳珊妮「Peace of Shxx」 @東京渋谷｜Spotify O-EAST

2026.7.13（月）生祥樂隊「Kafka on the Rivers-and-Lakes」Vinyl Release Concert @東京下北沢｜ADRIFT

2026.7.16（木）YELLOW黃宣「SOUND of YELLOW」 @東京代官山｜UNIT

2026.7.22（水）LUCY「LUCY 2026 TOUR」 @東京渋谷｜WWW X

チケット情報： 公式サイト https://www.parkpark.tokyo/(https://www.parkpark.tokyo/) 参照

公式SNS：Instagram @panda_record_jp｜Facebook @PANDA RECORD｜X @PANDA RECORD｜Facebook @StreetVoice PARK PARK｜Instagram @parkparkcarnival｜X @streetvoice_com｜





【About】

PARK PARK @ Tokyo： StreetVoiceとPANDA RECORDが東京で共催する台湾音楽にフォーカスしたリレー形式のシリーズ公演。 多彩な台湾アーティストを通じ、日本の観客やメディアや産業との長期的な交流の創出を継続します。





■PANDA RECORD： 2014年創立。東京を拠点とする音楽レーベル兼プロダクション会社。 日本市場におけるアジア音楽の普及に務め、アーティストマネジメント、LPやCD出版、デジタル配信、ツアー制作、プロモーションにおいても豊富な実績を持っています。これまでにも数多くの華流・アジア圏アーティストの日本公演やリリースを手がけており、日本の音楽シーンとアジアの音楽コンテンツを繋ぐ架け橋としての事業を継続しています。





■StreetVoice： 2005年創設。台湾最大級のオリジナル音楽プラットフォーム。 音楽系SNS「StreetVoice」や音楽メディア「Blow 吹音楽」、ライブハウス「Legacy」、音楽フェス「Simple Life 簡單生活節」、「Park Park Carnival」などのブランドを展開し、台湾音楽の流通と拡大を牽引しています。 本計画は「Park Park Carnival」の海外展開プロジェクトとなり、台湾のオリジナル音楽をより包括的な形で日本市場へ本格的に導入することを目標としています。



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