「話題のアーティスト silsilによるライブペインティング 第3弾」を5月23日(土)に開催！〈大丸京都店〉

株式会社 大丸松坂屋百貨店2026年4月15日(水)のイベント風景

2026年3月・4月に開催し、多くのお客様からご好評をいただいたライブペインティングイベントの第3弾を開催いたします。

描き重ねられる色彩によって、作品が少しずつ表情を変えていくライブペインティング。

完成形だけではなく、変化し続ける瞬間もお楽しみいただけます。

ライブならではの臨場感と迫力あふれる、特別なアート体験をお届けします。

大丸京都店公式Instagramにて実施する投票で選ばれた「気分が上ル色」をテーマカラーとして一枚のアートを描き上げます。 5月8日のInstagram投稿や募集期間中のストーリーズのアンケートから、以下のお好きな色にぜひご投票ください。

投票期間：2026年5月20日(水)終日まで

大丸京都店公式Instagram https://www.instagram.com/daimarukyoto/

1. ディアリライド イエロー

2. ライト グリーン

3. セルリアン ブルー クロミウム

4. イリデッセント シルバー

あなたが選んだ「気分が上ル色」が、作品の一部になるかもしれません。

ぜひ一緒にアートづくりに参加してみませんか？

silsilライブペインティング

開催日：2026年5月23日(土)

開催時間：11時～18時20分

silsilペイント実施：（各回約50分）

1回目：11時～11時50分

2回目：13時30分～14時20分

3回目：15時30分～16時20分

4回目：17時30分～18時20分

開催場所：大丸京都店 1階 店内ご案内所前特設会場 （観覧無料）

描かれた作品は5月29日(金)まで1階店内ご案内所前特設会場で展示されます。

2026年4月15日(水)のイベント風景2026年4月15日(水)のイベント風景

【silsil（シルシル）】

現代女性の心象風景を独自の視点で描き続ける日本人アーティスト。

「色気（Attraction）」と「生気（Anima）」を視覚化し、生きることの本質を探究しながら女性や生命の輝きを描写した作品で人気を集めている。

スパッタリング技法と鮮やかな色彩を特徴とし、平面・立体・インスタレーション・パフォーマンスなど多様な手法で制作。国内外で高い評価を受け、台湾・上海・ニューヨーク・イタリアをはじめとする海外でも活動を展開している。

国際アートフェアや個展、ライブアート出演に加え、ヨーロッパ各国でのパフォーマンスや壁画制作も実施。台湾国内最大級の音楽フェス「Megaport Festival ー大唱開港ー 」ではアートパフォーマンスとして唯一ブース出演するなど、グローバルに活躍の場を広げている。

イベントの詳細はこちら

大丸京都店HP https://www.daimaru.co.jp/kyoto/topics/silsil_event.html (https://www.daimaru.co.jp/kyoto/topics/silsil_event.html)