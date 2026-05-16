「Tokyo Music Collection 2026」開催決定

株式会社STONE.B

2026年6月28日（日）、有明アリーナにて、日本のライブカルチャーの圧倒的な熱量を国内外へ発信する音楽イベント『Tokyo Music Collection 2026』の開催が決定。





本公演は、日本のライブシーンを最前線で走り続けるベテランから、次世代を担う新鋭まで、まさに“日本ロックライブシーンの本物”を一つのステージに凝縮したもの。ASH DA HERO、MONGOL800、ROTTENGRAFFTY、SPARK!!SOUND!!SHOW!!、TOTALFATら、

東京、京都、沖縄、大阪など地域ごとに独自の進化を遂げてきたアーティストが一堂に会し、日本ロックカルチャーの多面的な魅力を体感できる貴重な機会となる見込みだ。





日本のライブカルチャーの“今”を体感するフェスイベント『Tokyo Music Collection 2026』は、国内のみならず海外ファンへ向けた展開も予定しており、KBS Worldを通じて世界170ヵ国での放送も控えている。日本発ライブコンテンツの新たな発信拠点として、アジア圏を中心にグローバルなプロモーションを実施していく。





チケットは2026年5月18日（月）18:00より販売開始予定。



公演の詳細は下記の通り。

【公演詳細】

Tokyo Music Collection 2026

tokyomusiccollection2026.com



日時：2026年6月28日（日）

会場：有明アリーナ（〒135-0063 東京都江東区有明1丁目11番1号）

チケット販売：mahocast (https://www.mahocast.com(https://www.mahocast.com))

株式会社Stone.B / mahocast (マホキャスト)

メディアソリューションとシステム開発を基盤に、独自の配信プラットフォームやソフトウェアを設計・開発。エンタメ分野ではイベント企画・制作・運営からライブ配信・公演まで多彩なサービスを展開しています。



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