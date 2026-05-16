栃木県商工会青年部連合会と連携協定を締結

特定非営利活動法人栃木県こども応援なないろ

NPO法人栃木県こども応援なないろは、栃木県商工会青年部連合会と、食料品配布およびフードバンク事業の拡大に向けた連携協定を締結いたしました。

本協定は、子どもたちや学生への食の支援を、より多くの地域へ届けることを目的としたものです。当法人ではこれまで、地域企業や関係団体の協力のもと、食品を必要とする子どもたちや学生に向けた支援活動を行ってまいりました。

一方で、支援を継続的に広げていくためには、食品の受け取り、運搬、配布場所の確保、当日の運営など、地域ごとの協力体制が重要となります。

今回の連携により、栃木県商工会青年部連合会が持つ県内各地域のネットワークを活かし、食品配布に関わる受け取り・運搬・会場運営などの面で協力体制を構築してまいります。これにより、宇都宮市内を中心としたこれまでの活動から、県内各地域へと支援の輪を広げていくことを目指します。

今後は、地域企業、学校、行政、関係団体とも連携しながら、子どもたちや学生が身近な地域で必要な支援を受けられる環境づくりに取り組んでまいります。

当法人は、今回の協定を新たな一歩として、地域全体で子どもたちの生活と学びを支える仕組みづくりを進めてまいります。

団体概要

団体名

特定非営利活動法人 栃木県こども応援なないろ

所在地

栃木県宇都宮市東今泉2丁目3-30

理事長

皆川純子

事業内容

・学校内フードパントリー事業

・学生服リユース事業

・不登校支援事業

・学生支援事業

本件に関するお問い合わせ先

特定非営利活動法人 栃木県こども応援なないろ 事務局

メール：info@tochigi-nanairo.net

HP：https://tochigi-nanairo.net/

NPO法人栃木県こども応援なないろ 概要

所在地：栃木県宇都宮市東今泉2丁目3番30号

理事長：皆川純子

Instagram：https://www.instagram.com/nponanairo2021/

設立：2021年10月（法人化：2022年9月）

お問い合わせ先：nanaairo_office@tochigi-nanairo.net