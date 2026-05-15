Leminoで独占配信中の『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』#8第2回順位発表式結果報告次のステージに進出する35人が決定！＜オフィシャルレポート＞

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ(以下、ドコモ)が運営する映像配信サービス「Lemino(R)」において、2026年5月14日(木) 21:00より、日本のエンタテインメント界で過去最大級の規模となるサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』の第4弾となる『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』の#8を「Lemino」にて配信しました。

＃8の放送内では第2回順位発表式の様子と、次のステージに進出する35位までの練習生が発表されました。

(C)PRODUCE 101 JAPAN 新世界

Lemino特設ページ :https://x.gd/l3FSf

オフィシャルレポート

#8では、第2回順位発表式が開催され、練習生50人が出席。SEKAI プロデューサー代表のチェ・スヨンは、第1回順位発表式からわずか2週間にもかかわらず、累積得票数が3,791万904票だと発表し、練習生を驚かせました。発表を待つ練習生たちの間には、これまでにない張り詰めた空気が漂いました。

順位発表を受けて、Xのトレンドで今回も練習生やトレーナーの名前、「#日プ新世界」など、番組に関するキーワードが上位を占め、Leminoでも人気ランキング1位(※デイリーランキング)を獲得しています。

番組では、順位発表のほかにも、コンセプト評価5曲の発表、チーム編成、さらには料理自慢の練習生たちが集結した「メンプリNo.1決定戦」などが行われました。次回はコンセプト評価でチーム再編成が行われます。さらに、『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』でも話題を呼んだYUMEKIや世界的コレオグラファーのペク・グヨンが登場します。

ファイナルは6月6日(土)13:30~15:25にLeminoでの生配信となります。新たな世界へと羽ばたく歴史的な瞬間を、ぜひその目でお確かめください。

皆さまにおかれましては大変ご多忙中とは存じますが、何卒貴社媒体にてご紹介賜りますようお願い申し上げます。

■素材URL：https://97.gigafile.nu/0823-bba6bc1aafbcd46476ad06654480e3081

■クレジット：(C)PRODUCE 101 JAPAN 新世界

『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』＜第2回順位発表＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/113690/table/1025_1_de9bca93891a0606b00dc9e1bcb83a7f.jpg?v=202605150651 ]

最新の練習生順位はこちらからご覧いただけます。

『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』＜第2回順位発表＞

https://produce101.jp/rank/index.php?lang=ja

【『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』練習生直筆メッセージ入りフラッグプレゼントキャンペーン】

『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』の配信を記念し、Leminoプレミアム会員を対象に、練習生直筆メッセージ入りフラッグが当たるプレゼントキャンペーンを実施します。

〇賞品内容・当選者数

『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』練習生直筆メッセージ入りフラッグ / 35名さま

※どの練習生のフラッグかご指定いただくことはできません。

〇キャンペーン応募期間

2026年5月15日(金)13:00 ～ 2026年5月24日(日) 23:59

〇応募条件

・日本国内にお住まいであること

・dアカウントをお持ちであること

・Leminoプレミアム会員であること

・キャンペーン終了翌日（2026年5月25日(月) 0:00）時点でLeminoプレミアム会員を

継続されていること

・キャンペーン期間中に対象作品を1エピソード以上視聴していること

＜視聴対象作品＞

・『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』

※応募されたdアカウントと同一のdアカウントでLeminoにログインしたうえで対象作品をご視聴ください。

※下記作品は視聴対象外となります。

・『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』特典：レベル分けテスト

・『1 MIN PR PRODUCE 101 JAPAN 新世界』

・『グループバトル│PRODUCE 101 JAPAN 新世界』

・『PRODUCE 101 JAPAN 新世界 特別編』

【投票方法】

1.国民投票サイトにアクセス

国民投票サイト：https://vote.produce101.jp/

2.「dアカウント」でログイン

3.投票したい練習生を選択し、投票ボックスから投票

※毎日2人投票可能です。

※投票できる回数は1日1回(12:00AM～11:59PM(JST))です。

≪Lemino投票(追加投票)≫

Leminoアプリをダウンロードするともう1票投票が可能です。

※毎回Leminoアプリの作品詳細からアクセスしてください

≪投票期間≫

2026年5月14日(木)～5月22日(金)04:00:00(JST)まで

【「PRODUCE 101 JAPAN 」とは？】

日本のエンタテインメント界で過去最大級の規模となるサバイバルオーディション番組。2019年のSEASON1を皮切りに3シリーズが制作され、新語・流行語を数多く生み出し、SNSのトレンドを席巻。日本のオーディションブームの火付け役となり、社会現象を巻き起こしました。オーディションは、練習生がダンスや歌唱などのさまざまなミッションに挑戦し、100％視聴者の投票によってデビューメンバーが決定。これまでJO1・INI・ME:Iがメジャーデビューを果たし、それぞれがめざましい活躍を見せています。

【PRODUCE101 JAPAN 新世界】

【Lemino特設ページ】https://x.gd/l3FSf

【番組公式サイト】 https://produce101.jp/

【番組公式SNS】

X：https://x.com/produce101jp_

Instagram：https://www.instagram.com/produce101japan_official/

TikTok：https://www.tiktok.com/@produce101japan_official

YouTube：https://www.youtube.com/@PRODUCE101JAPAN

【「Lemino」概要】

ドコモの映像配信サービス。

感情でつながるLeminoならではの機能で、人気の映画やドラマはもちろん、独占配信のオリジナル、韓流作品や、スポーツ、音楽ライブまで豊富なコンテンツに出会える映像配信サービスです。

無料コンテンツ（広告付き）のほか、月額1,540円（税込）※1の「Lemino プレミアム」ではさらに充実のラインアップをお楽しみいただけます。

「Lemino プレミアム」を初めてご契約いただくお客さまは、初回初月無料※2でご利用いただけます。

■「Lemino」サービスサイト ： https://lemino.docomo.ne.jp/

※1 ＜Leminoプレミアム月額使用料＞

「Lemino プレミアム」の月額使用料は、ご契約方法によって料金が異なります。

・Web登録／ドコモショップでのご契約：月額1,540円（税込）

・App Storeでの購入：月額1,650円（税込）

・Google Playでの購入：月額1,650円（税込）

※2 ＜初回初月無料キャンペーン＞

・Lemino プレミアムに初回お申込みの場合に限り、月額使用料が31日間無料となります。

・過去に「dTV」で初回初月無料の適用を受けたお客さまで、本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。

・「Lemino プレミアム（App Store での購入）」「Lemino プレミアム（Google Play での購入）」「Lemino プレミアムプリペイドカード」「Lemino プレミアム視聴用シリアルコード」をご利用のお客さまは、適用対象外です。

・他の無料キャンペーンと重複すると本キャンペーンが適用されない場合があります。

・本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。

・本キャンペーンは予告無く内容を変更させていただく場合がございます。

※「Lemino」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

※内容は発表日現在のものです。コンテンツの提供形態、キャンペーン、番組内容などは予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

※お申込みの方法によっては、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがある場合がございます。