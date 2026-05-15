没入型ゲーム体験イベント「XREAL Gaming Challenge」を渋谷PARCOにて開催

XREAL株式会社

AR（拡張現実）グラスを開発・販売しているXREALは、ARグラスによる新しいゲーム体験を提案する参加型イベント「XREALゲーミングチャレンジ」を2026年5月9日（土）渋谷PARCO 10Fにて開催いたしました。本イベントは、「Anywhere Big Screen Gaming（どこでも大画面ゲーム体験）」をコンセプトに、ARグラスを活用した次世代のゲーム体験を来場者に提案することを目的として実施したものです。

会場では、XREALのARグラスを通じて、場所にとらわれず大画面でゲームを楽しめる体験を実施しました。家庭のリビングを想起させるくつろぎの空間や、没入感のあるゲーミング環境を再現したエリアなど、複数の体験シーンを用意し、日常のさまざまな場面においてARグラスによりゲーム体験がどのように拡張されるかを来場者に体感いただきました。

本イベントは、製品を試用するだけの展示にとどまらず、実際のプレイ体験、ステージでの対戦企画、会場内での観戦体験、SNSとの連動を組み合わせた、リアルとデジタルが交差する参加型イベントとして展開しました。来場者はプレイヤーとしてARグラスによる大画面ゲーム体験を楽しむだけでなく、観客としてステージコンテンツに参加することで、会場全体が一体となるライブ感のある時間を共有しました。

■イベント概要

XREAL Gaming Challenge

開催日時：2026年5月9日（土）12:00～19:00(時間変更となる可能性があります)

場所：渋谷PARCO 10F PBOX（東京都渋谷区 宇田川町15-1）

ARグラスで広がる、“どこでも大画面”のゲーム体験

会場では、XREALのARグラスを使用し、従来のテレビやモニターに依存しない新しいゲームプレイスタイルを提案しました。来場者は、装着するだけで目の前に広がる大画面を通じて複数のゲームタイトルを実際にプレイし、携帯性と没入感を両立したゲーム体験を体験しました。

日常生活の延長線上でゲームを楽しむシーンを想定し、インテリアブランド CAGUUU の家具を活用しリビングのようにくつろぎながらプレイできる空間や、ゲーミングデバイスと組み合わせた本格的なプレイ環境を構築しました。

また、ARグラスを活用することで、TV画面を占有せずに個人の視界内で大画面体験を実現できる点も、多くの来場者にとって印象的なポイントとなりました。ゲームをより自由に、より自分らしいスタイルで楽しむための選択肢として、XREALが提案する新しいエンターテインメント体験への関心が高まりました。

会場を盛り上げたチャレンジ型対戦コンテンツ

イベントの中心コンテンツとして実施されたのが、参加者やゲストプレイヤーがステージ上で対戦する「Beat the Creator」型のチャレンジ企画です。ステージ上で繰り広げられるプレイの様子は大型スクリーンに投影され、来場者はプレイヤーの操作や勝負の行方を間近で見守りながら、観戦コンテンツとしてもイベントを楽しみました。

当日はゲストとして、みらたんぐ氏、伊織もえ氏、TIE_Gian氏が参加し、ステージ企画を通じて会場を大いに盛り上げました。来場者が挑戦者として参加する場面では、プレイヤーと観客の距離が近いリアルイベントならではの熱気が生まれ、SNS上での発信とも連動しながら、会場内外でイベントの盛り上がりが広がりました。

本企画は、単にゲームのスコアや勝敗を競うだけでなく、ARグラスによるプレイ体験を観戦者にも伝える役割を果たしました。実際にプレイしている人の反応や、ステージ上での臨場感を共有することで、来場者は製品の魅力をより直感的に理解することができました。

パートナー企業との共創により、没入感のある体験空間を実現

「XREAL Gaming Challenge」は、複数のパートナー企業との協力により実現しました。ゲームタイトルの提供、ゲーミングデバイスの協力、空間演出、体験導線の設計など、各社の強みを組み合わせることで、来場者が自然にARグラスの魅力を体感できる没入型の空間を構築しました。

本イベントでは、単なる製品展示ではなく、ゲームコンテンツ、デバイス、空間、コミュニティが一体となる体験設計を重視しました。パートナー各社との共創により、ARグラスがゲーム体験にもたらす可能性を多角的に提示し、来場者にとって記憶に残るリアルイベントとして展開することができました。

パートナー一覧

CAGUUU：体験空間・会場演出における協力

レーシングマスター：体験ゲームタイトルとして参加

フルーツマウンテン パーティ（ビサイド）：体験ゲームタイトルとして参加

Constance（PARCO GAMES）：体験ゲームタイトルとして参加

今後の展開について

XREALは今後も、ARグラスを軸に、ゲーム、エンターテインメント、コミュニケーションの新しい可能性を広げる取り組みを継続してまいります。オンラインとオフラインを横断した体験機会を創出し、ユーザーがより自由に、より没入感をもってコンテンツを楽しめる環境づくりを推進します。

今回の「XREAL Gaming Challenge」で得られた来場者の反応や体験価値をもとに、XREALは今後もプロダクトの進化とコミュニティの発展に取り組み、ARグラスによる新しいエンターテインメント体験をより多くの方々へ届けてまいります。

■XREALについて

XREALは、急成長中のAR（拡張現実）企業で、物理的な世界とデジタルの世界を融合させるハードウェアとソフトウェアのソリューションによって、次世代のユーザーインタラクションの到来を提供しています。

ARグラス製品「XREAL Air 2シリーズ、XREAL Oneシリーズ」を通じて拡張現実体験を革新してきました。

ARを誰しもが利用でき、アクセスできるような世界を目指し、日々開発や普及活動に励んでいます。

それに共感していただいている多くの投資家と世界有数の5G企業とのパートナーシップに支えられながら、今日XREALのARグラスはグローバルで展開されています。

■販売元（国内）

XREAL 株式会社

住所：〒107-0052 東京都港区赤坂５丁目４－１５ ARAプレイス赤坂７階

新規取引、広報・マーケティングについて：japan@xreal.com

購入前・購入後のご相談、修理交換について: jpas@xreal.com

開発について: developer@xreal.com

■公式サイト

https://www.xreal.com/jp

■Amazon販売先

https://amzn.to/45afN4l

■楽天市場販売先

https://www.rakuten.co.jp/xreal/

■取り扱い販売店

https://www.xreal.com/jp/air/stores/

■SNS（国内アカウント）

X（旧twitter） https://twitter.com/xrealjapan

Instagram https://instagram.com/xreal_japan

YouTube https://youtube.com/@XREALJapan